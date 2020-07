Desať receptov na hlavné jedlá so syrom: zapekané kura, makaróny aj zemiaky

Syr povýši aj jednoduché jedlá.

10. júl 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Šošovicovo-tekvicový šalát s ovčím syrom

Chutný, sýty a výživný šalát, ideálny ako obed v letnom období. Prejsť na recept

Bylinkové zapekané zemiaky so syrom

Zapekanie je nenáročné a vždy chutné. Syr môžete v tomto recepte nahradiť aj bryndzou. Prejsť na recept

Jedli ste už koláč naslano zo špargle? Ak nie, jej sezónu by ste mali využiť a vychutnať si ju v tomto skvelom jedle. Syr vyberajte podľa výraznej vône a chuti, napríklad čedar.

Prejsť na recept

(zdroj: Nanicmama.sme.sk / Kamila)

Kuracie prsia na prírodno vás už nebavia? Obmeňte ich a obložte ich plátkami syra. Pozrite sa, ako na to, v recepte s fotopostupom. Prejsť na recept

Ak milujete syr, v tomto recepte si ho užijete až-až. V skvelej syrovej omáčke a aj s posýpke, ktorá sa na makarónoch chutne zapečie so strúhankou. Prejsť na recept

(zdroj: Nanicmama.sme.sk / Kamila)

Výborné bazmäsité jedlo. Papriky môžete naplniť čímkoľvek, čo doma máte. Prejsť na recept

Baklažánové rolky s feta syrom

Výborný a ľahký pokrm, ktorý chutí aj za studena. Ak by vám ako hlavné jedlo nestačil, je dobrou voľbou aj ako predjedlo. Prejsť na recept

Kuracia roláda

Pečú sa iba 15 minút a sú naozaj sýte a chutné. Kuracie rolky naplňte feta syrom, okoreňte bylinkami a máte rýchle teplé jedlo alebo studené predjedlo. Prejsť na recept

(zdroj: Nanicmama.sme.sk / M.á.r.i.a)

Do tohto receptu sa hodí cuketa, tekvica i patizón. Namočíte ich do syrovej hmoty a vysmažíte, obaliť ich môžete aj do tempura cestíčka. Prejsť na recept

Keď nie je čas na prepracované jedlo, ale potrebujete dať žalúdku niečo rýchle, jednoduché a zdravé, siahnite po tomto recepte. Brokolica obsahuje okrem dôležitých vitamínov B, C, E aj provitamín A, vápnik, zinok a železo. Prejsť na recept