Polievky, slaný koláč aj fašírky. Jedlá pre milovníkov húb

Využite hubársku sezónu alebo odložené sušené huby.

14. aug 2020 o 6:00 Michaela Žureková, Jana Donovalová

Hubová sezóna je ideálna na vytváranie nevšedných chutí, napríklad v polievkach. Použiť môžete sušené aj čerstvé huby. Prejsť na recept

Veľmi jednoduchá polievka, ktorú môžete vyskúšať s hlivou, ale hodia sa do nej napríklad aj plávky. Prejsť na recept

Možno vám pripomína pizzu, chuťovo vás však prenesie do hubového sveta, v ktorom sa na tomto koláči bude vynímať omáčka. Hotový koláč posypte čerstvou rukolou alebo kôprom. Prejsť na recept

Domáce rezance sú v tomto recepte ideálnou voľbou, no ak sa vám nechce vyrábať svoje vlastné, určite si pochutíte aj tak. Lahodná syrovo-hubová omáčka sa hodí na akékoľvek podľa vášho výberu. Prejsť na recept

Nejete mäso alebo chcete vyskúšať niečo nové? Tu je tip na alternatívny spôsob prípravy držkovej z hlivy. Prejsť na recept

Šampiňóny sú už na našich tanieroch klasika. Použiť ich môžete aj v rámci receptu na jednoduchý a rýchly obed či večeru. Prejsť na recept

Opečené kuracie mäso a výborná ryža s kuriatkami je variácia na zaujímavý obed. Prejsť na recept

Hliva je vďačná surovina. Skvele sa hodí okrem iných jedál aj do rizota. Prejsť na recept

Stojí to viac úsilia a času, ale výsledok stojí za námahu. Ak máte radi divinu, tento recept musíte vyskúšať. Prejsť na recept

Ak máte za sebou úspešnú hubársku sezónu, prípadne doma máte zásoby sušených húb, pomeľte ich so soľou. Túto kombináciu môžete použiť do polievok, pod mäso, ale aj do chutných a netradičných fašírok. Prejsť na recept