Vianočné pečenie. Všetky recepty na jednom mieste

Medovníky, labky, košíčky, linecké a ďalšie tradičné koláče.

30. nov 2018 o 6:00 Michaela Žureková, redakcia smeŽeny

Klasické vianočné recepty

Hľadáte recept, ako urobiť medvedie labky, fúkané rožky, trené pečivo, florentínky či parížske rožky? Nech sa páči, tu ste na správnom mieste.

Najlepšie medovníky

Všetci hľadajú dokonalý recept na medovníky. Pripravte si tieto Vianoce také, ktoré nielen fantasticky vyzerajú, ale aj výborne chutia.

Štyri výnimočné vianočné recepty

Pestré, farebné a hlavne chutné. Nechajte sa vtiahnuť naplno do voňavej vianočnej atmosféry a upečte si svoje vysnívané maškrty: vianočnú tortu so sušeným ovocím, farebné vitrážové pečivo, biskupské plnené košíčky a vianočné venčeky s ovocím.

Vianočné rožky

Orechové, vanilkové, makové, plnené, čokoládové, fúkané. Pozbierali sme recepty na sladké rožky, ktoré si zaslúžia miesto na vašom vianočnom stole.

Zákusky a koláče s kokosom

Vôňa kokosu robí z kuchyne skutočnú základňu domova. Inšpirujte sa našimi tipmi na sladké recepty napríklad na roládu s kokosovým krémom, kokosové kocky či rezy.

Klasické a chutné vianočné pečivo

Z množstva tipov na lahodné vianočné pečivo si určite vyberiete. Nájdete medzi nimi okrem iného kolieska s orechovým snehom, magdalénky, vanilkové rožky či plnené oriešky.

Tradičné zákusky a koláče

Cez sviatky by to chcelo na stole sladkú klasiku. Vyberte si z našich desiatich receptov. Štedrák? Medové rezy? Punčák? Štóla? Dobošky i venčeky? To všetko pre vás máme.

Vianočné sladkosti bez múky

Či už ste fanúšikom zdravého stravovania, potrebujete recept pre alergika alebo chcete len vyskúšať na Vianoce niečo nové, u nás si vyberiete. Čo tak skúsiť čokoládový zákusok bez cukru? Alebo klasický štedrák bez múky?

Bezlepkové vianočné zákusky

Vďaka týmto receptom si aj celiatici užijú vianočné sviatky. Nechýbajú medzi nimi kokosové rožky, linecké pečivo, roláda, bábovka a ďalšie.

Sviatočné recepty s makom

Inšpirujte sa a nalaďte sa na sviatočnú náladu aj vďaka makovým koláčom a zákuskom. Určite poznáte makové a orechové hrebene, makovo-linecké koláčiky, ale čo tak zebro rezy a solčanský skladaník?



Zimné recepty s medom

Nie sú to len medovníky, ktoré si môžete počas sviatkov pripraviť z medu. Koláče, zákusky aj drobné pečivo v podobe medových guliek, medového krémeša alebo marlenky vám isto zachutia tiež.

Vianočné košíčky

Hľadáte lahodné, ľahké, nadýchané, klasické ako od babičky, ale aj moderné a netradičné? Máme pre vás na výber desať receptov.

Vianočné NAJ

V kuchyni vám vďaka nim rozvonia škorica, zázvor aj orechy. Pusinkám, kávenkám, rafaelkám či sušienkam skrátka neodoláte.

