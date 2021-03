Veľká noc 2021: Čo upiecť, kam ísť na výlet, ako vyzdobiť byt a čo dodržiavať

Prehľad zvykov a nových opatrení.

29. mar 2021 o 12:04 Soňa Jánošová

Veľkonočné sviatky patria medzi najobľúbenejšie sviatky roku. Symbolizujú príchod jari, znovuzrodenie a sú hlavným kresťanským sviatkom. S týmto obdobím sa spája množstvo špecifických zvykov a rituálov ako aj receptov a kultúrnych a rodinných tradícií.

Aj Veľká noc 2021 však bude iná a poznačia ju najmä opatrenia a obmedzenia súvisiace s pandemickými opatreniami. V nasledujúcom článku sa dozviete všetko o veľkonočných tradíciách, receptoch, dekoráciách ale aj aktuálnych obmedzeniach a opatreniach, na ktoré je tento rok potrebné myslieť.

V článku sa dozviete:

Veľkonočné sviatočné dni patria k takzvaným pohyblivým sviatkom, ktoré nemajú svoj pevný termín v kalendári. Pravidlá pre určenie najväčších sviatkov kresťanov sú veľmi staré.

Stanovil ich ešte v roku 325 cirkevný koncil v Nikaii a odvtedy sa nezmenili.Veľká noc sa začína vždy v nedeľu po splne ktorý nasleduje po dni jarnej rovnodennosti. Nemôže byť teda skôr ako 22. marca a neskôr ako 25. apríla.

Veľká noc 2021 Zelený štvrtok bude 1. apríla 2021

Veľký piatok bude 2. apríla 2021

Biela sobota bude 3. apríla 2021

Veľkonočná nedeľa bude 4. apríla 2021

Veľkonočný pondelok bude 5. apríla 2021

Medzi dni pracovného pokoja patria Veľkonočný piatok a Veľkonočný pondelok. Obchody však budú zatvorené aj počas Veľkonočnej nedele.

Obchody budú teda otvorené vo štvrtok 1. apríla, v sobotu 3. apríla a potom až v utorok 6. apríla.

Veľkonočné prázdniny budú mať školáci od 1. apríla do 6. apríla. znovu sa učiť budú deti v stredu 7. apríla.

Počas Veľkej noci bude platiť zákaz návštev aj cestovania. Zakázané zostane aj vycestovanie do iného okresu do prírody. Kostoly zostávajú zatvorené a konať sa môžu len súkromné bohoslužby.

Počas Veľkej noci bude možné ísť do potravín, do drogérie, nakúpiť lieky či krmivo pre zvieratá alebo ísť natankovať len do ôsmej večer. Ľudia musia ísť do predajne, ktorú majú najbližšie pri bydlisku. V platnosti jej aj zákaz vychádzania po 20. hodine a to aj v prípade individuálneho športu alebo pohybu v prírode.

Vláda síce neplánuje iné sprísňovanie opatrení ani častejšie kontroly výrazne však apeluje na dodržiavanie platných nariadení vrátane zákazu návštev.

Neodporúča ani cestovanie na chaty a dôrazne varuje pred rodinnými stretnutiami, návštevami alebo tradičnými zvykmi ako šibačka. Zároveň vydala zoznam desiatich odporúčaní

Veľkonočné desatoro odporúčaní Odmedzme stretnutia Odložme šibačku a polievačku Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme zodpovední a nenakazíme ho Oddychujme v prírode Cestujme len v rámci okresu Chráňme sa nosením rúšok aj vonku Rešpektujme 14-dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, registrujme ich v e-hranici. Nenavštevujme ani očkovaných starých rodičov a rodičov Športujme bezpečne- individuálne a v prírode

Výlet do prírody zostáva povolený aj počas sviatkov. Zároveň pri návšteve prírody platia doterajšie obmedzenia. Prírodu môžete navštíviť len vo vlastnom okrese - v prípade Bratislavy je to celý Bratislavský kraj a v prípade ľudí z Košíc sa ráta aj okre Košice-Okolie.

Podrobné opatrenia pre každý okres si môžete pozrieť v Covid Automate

Podľa dlhodobej predpovede sa teploty budú pohybovať od 10 do 15 stupňov. Malo by byť pod mrakom, ale zrážky budú len zriedkavé.

V niektorých oblastiach možno v noci očakávať ešte mierne mrazy. Dávajte si pozor pri cestovaní ráno.

Veľká noc je tradične spojená aj s dobrým jedlom. Inšpirujte sa tradičnými sladkými aj slanými veľkonočnými receptami akými sú veľkonočná hrudka, paska, zemiakový šalát, syrová roláda a nevynechajte ani skvelé špenátové recepty vhodné na zelený štvrtok.

Veľkonočné kraslice, maľované vajíčka či veľkonočný zajkovia a kvetmi vyzdobený interiér. to všetko patrí k Veľkej noci. Ponúkame inšpirácie, ako zútulniť svoj byt a potešiť deti aj dospelých.

Vekonočné dekorácie, ktoré zvládnete aj s deťmi (zdroj: Artmama.sk | dzenuska)

Veľkonočné zvyky a tradície (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák )

Veľkonočné zvyky a tradície sú nesmierne bohaté a rozmanité. Svoj rozmer majú nielen v kresťanskom kontexte ale aj v oslave jari a znovuzrodení. Veľká noc to rozhodne nebola len šibačka, polievačka a maľovanie kraslíc. Počas veľkého týždňa sa odohrávalo množstvo zaujímavých vecí.

Zelený štvrtok - tiché zvony a kúpanie v studenej vode

So Zeleným štvrtkom súvisí najmä utíchnutie zvonov v kostole, ktoré podľa zvyku "odleteli do Ríma" a vrátia sa až počas Bielej soboty. Zvuk zvonov dodnes nahrádzajú rapkáče.

V minulosti v tento deň spájal aj inými zvykmi. V okolí Nitry ľudia zaháňali hlodavce a s nimi aj hlad tak, že štrngajúc zväzkom kľúčov obišli dvor. V okolí Bratislavy hospodári obchádzali pole a škodcov odháňali búchaním cepmi o zem. Na Kysuciach triasli ľudia počas zvonenia zvonov stromami, aby narástlo veľa ovocia.

V tento deň boli aj časté rituály spojené so zdravím. Ľudia sa napríklad umývali v studenej vode, aby sa zbavili vyrážok.

Pôst sa blížil k vyvrcholeniu a počas zeleného štvrtka sa pripravovali len zeleninové jedlá, na južnom Slovensku napríklad cestoviny. Práve príprava zelených jedál patrí k dodnes najpevnejšiemu zvyku.

Veľký piatok - prísny pôst a stieranie rosy

Veľký piatok bol a dodnes je dňom rozjímania, modlitieb, pašií a očistných obradov a najmä prísneho pôstu. Kto celodenný pôst nevydrží, tomu sa odporúčajú jedlá zo strukovín alebo zelenina.

V tento deň sa na území Slovenska nevykonávajú omše. Sú nahradené inými obradmi, ktoré pripomínajú Ježišove ukrižovanie.

Rituály sa týkali aj svetských záležitostí. V tento deň sa zakazovalo hýbať zemou, pretože sa verilo, že ešte spí - táto obyčaj má korene v starých kultoch uctievania zeme.

Zároveň mnohé ženy na Veľký piatok stierali z jarných lúk rosu. Ľudia totiž verili, že zem je v tomto období plodná a tehotná a dotyk s ňou mohol túto plodnosť preniesť aj na ženu.

Vo svete zvykov a tradícií prevládala predstava, že sa v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok stretávali strigy, spoločne tancovali po dedine a kúpali sa v potoku. Skoro ráno čarovali, brali kravám mlieko a mútili z neho maslo či lámali konáre ovocných stromov.

Biela sobota - Veľkonočná vigília a vyváranie

Liturgia Bielej soboty je najbohatšia a najdlhšia počas celého roka, pretože Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok. V tento deň sa sa nekonajú omše a veriaci sa modlia pri symbolickom hrobe v kostoloch. Po západe slnka sa však koná Veľkonočná vigília. Jej súčasťou je obrad svetla, keď sa slávnostne zapaľuje paškál – veľkonočná svieca, symbol zmŕtvychvstalého Krista a vrcholom je rozviazanie zvonov, ktoré stíchli počas zeleného štvrtku.

Číta sa až deväť biblických statí, ktoré približujú dejiny spásy od stvorenia sveta, cez oslobodenie Židov z egyptského otroctva až po vykúpenie ľudstva prostredníctvom Ježišovej smrti.

Deň pred kvetnou nedeľou je venovaný prípravám jedál, určených na posvätenie. Na východnom Slovensku sa pečie špeciálny kysnutý koláč, pascha. Na Orave a v Liptove sa nazýva baba, na Ponitrí osúch, v Novohrade mrváň, v Tekove calta. V Honte piekli mrváne, makovníky a orechovníky.

Veľkonočná nedeľa - zaslúžené hodovanie

Ráno kňazi svätia košíky plné jedál veriacim ich farnosti a nasledujú spoločné rodinné raňajky. Kedysi sa pri jedle stretávala celá rodina za jedným stolom rovnako slávnostne ako na Štedrý večer.

Stôl bol prikrytý bielym obrusom a gazdiná naň pripravila vopred všetko tak, aby počas jedenia nemusela vstávať. Prvým chodom bolo vajíčko, ktoré gazda delil medzi všetkých prítomných. Potom sa jedlo mäso. Najesť sa bolo treba dosýta, aby sa zabezpečila sýtosť a dostatok jedla počas celého roka.

Veľkonočný pondelok - šibačky a nočné pitky

Veľkonočný pondelok sa spája najmä so šibačkou a polievačkou. Kým šibačka je svojím pôvodom západoeurópskym prvkom, oblievanie pochádza z východnej Európy.

Na Slovensku sa tieto tradície spájajú. Na východnom Slovensku najmä v minulosti výhradne polievalo, na západnom sa šibalo a na strednom Slovensku sa to miešalo. V súčasnosti sa to však už nediferencuje a vo všetkých regiónoch väčšinou praktizujú ako šibačku tak aj oblievačku.

Magický význam, ktorý tiež siaha k rituálom plodnosti a nadobúdania zdravia sa stratil a šibačka sa zmenila spoločenskorodinnú záležitosť. Oblievať, a to nielen mladé dievčence, už chodia všetky vekové kategórie. V niektorých regiónoch mala šibačka a polievačka nezvyčajné podoby.

V Čiernom Balogu s mladí muži stretávali a popíjali už na Veľkonočnú nedeľu, a s polievačkou začali už skoro ráno za tmy. Museli to stihnúť do svätej omše, aby ju dievčatá nezmeškali. Večer sa potom znovu v niektorom z domov stretli a pri muzike sa do rána zabávali.

Nielen v Hrochoti, ale tiež v ďalších dedinách patrila a stále patrí k Veľkonočnému pondelku "kúpačka". Polievalo sa zásadne vodou priamo zo studne, válova alebo z potoka.

Polomčania považovali Veľkonočnú nedeľu za najväčší sviatok, preto sa v ten deň nesmelo variť, dokonca ani nožom nič krájať, aby voly nepokapali. Všetko sa pripravilo už predtým. Aj pre túto obec bola príznačná oblievačka, nazvali ju "kuparská". Mládenci mali tiež pre dievky iba studenú vodu, ak sa im niektorá snažila ukryť a našli ju, tak ju rovno celú namočili do potoka.