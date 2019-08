Prehliadané klenoty: Nie sú medzi top atrakciami, za návštevu však stoja

Spoznajte Čičvu, Brekov či Zborov.

11. aug 2019 o 6:00 Maroš Puček

Každý zo slovenských hradov má svoje kúzlo a skrýva sa za ním zaujímavá história.

V mnohých prípadoch ich veľkoleposť umocňuje práve to, že ide o zrúcaniny, no veľa hradov by si zaslúžilo vdýchnuť nový život. V súčasnosti sa najviac, až trinásť hradných zrúcanín, rekonštruuje v Prešovskom kraji.

Do ich opráv sa pustili obce aj dobrovoľníci a vďaka tomu sa z nich stávajú čoraz obľúbenejšie výletné miesta, ktoré ponúkajú okrem prehliadok areálov aj rôzne podujatia. Vydajte sa niektoré z nich spoznať.

Zborov

Zrúcanina rozsiahleho hradu sa nachádza severne od Bardejova na kopci, ktorý je najstaršou slovenskou prírodnou rezerváciou.

Už pár rokov prebiehajú na hrade sanačné práce, stabilizovali sa múry, brána, zastrešili sa bašty, zrekonštruovala sa aj bývalá strážnica a rozmiestnili sa tu informačné tabule.

Na hrad sa dostanete z obce Zborov cez dubovú aleju, prípadne z obce Dlhá Lúka a taktiež aj z Bardejovských kúpeľov po približne 8 kilometrov dlhom náučnom chodníku.

Jedna z hradných povestí hovorí, že veľmožovi Žigmundovi Rákoczimu sa hrad zapáčil a chcel ho od jeho vtedajšieho majiteľa Gašpara Šerédyho kúpiť. Ten ho však predať nechcel a preto si zaň vypýtal astronomickú sumu, dúfajúc, že Rákoczi hrad nekúpi.

Ten však peniaze priniesol, načo Šerédymu od žiaľu, že svoj milovaný hrad stráca, puklo srdce.

Hrad Zborov (zdroj: Vladimir Kaminský )

Kapušiansky hrad

Kúsok od Prešova sa na skalnom kopci Zámčisko vypína zrúcanina hradu Kapušany. Kedysi bol strážcom dôležitej cesty, ktorá viedla z Prešova do Bardejova.

Na prelome 17. a 18. storočia sa ho dvakrát zmocnili povstalci, ktorí ho vypálili. Po ich odchode hrad majitelia provizórne opravili, no v roku 1715 uhorský snem jeho vtedajšej majiteľke nariadil, aby ho zbúrala.

Z hradu sa dodnes zachovali vysoké obvodové múry, zvyšky okien, strieľní, aj prevet (stredoveký typ záchodu). Pred pár rokmi sa začalo s rekonštrukciou hradu, aj revitalizáciou areálu, bola tu vybudovaná vyhliadková veža, ktorá ponúka krásny výhľad do okolia.

V nedeľu 1. septembra sa na hrade uskutoční podujatie „Návrat rytierov“ s tanečnými a divadelnými vystúpeniami, rytierskymi súbojmi a ukážkami sokoliarskeho umenia.

Kapušany (zdroj: Jano Štovka/KOCR Severovýchod Slovenska)

Šariš

Rozľahlé ruiny jedného z najväčších slovenských hradov sa týčia nad mestečkom Veľký Šariš.

Feudálne sídlo bolo istý čas aj vojenskou pevnosťou s kasárňami. V roku 1660 na hrade vybuchol pušný prach a značne ho poškodil. Jeho skazu v roku 1687 zavŕšil aj požiar a viac sa už do jeho obnovy nepustili. K hradu sa viaže legenda o jeho majiteľovi Svätobojovi a princeznej Alžbete, ktorí boli snúbenci.

Keď hrad obliehal lúpežný rytier Kund, nechceli sa mu do rúk dostať živí, tak obaja skočili z hradných múrov. Alžbeta však pád prežila a na znak vernosti Svätobojovi sa nikdy nevydala.

Nedávno sa tu zrekonštruoval donjon (veža), na ktorého mieste vyrástla vyhliadka. V hradnom areáli sa koná počas leta viacero víkendových podujatí ako napríklad Šarišské hradné hry, ktoré sa uskutočnia 25. augusta.

Čakajú na vás vystúpenia šermiarov, ukážky pečenia chleba, razenie mincí, dobová hudba, vyskúšate si lukostreľbu aj jazdy na poníkoch. Nočnú prehliadku hradu si užijete 14. septembra počas Noci hradných zrúcanín a 6. októbra je pripravená originálna akcia v maskách „Vodičák na metlu“.

Hrad Šariš (zdroj: Jano Štovka/KOCR Severovýchod Slovenska )

Čičva

Hrad sa nachádza severne od Vranova nad Topľou. Bol vybudovaný ako strážny hrad. Na krátky čas sa stal aj archívom Zemplínskej stolice.

V 16. storočí ho získali Báthoryovci a po svadbe Kataríny, dcéry Alžbety Báthoryovej, s Jurajom Drugethom, prešiel ako veno do majetku tohto známeho zemplínskeho rodu.

V roku 1704 sa ho zmocnili povstalci, ktorí ho však neskôr vydali späť do cisárskych rúk. Cisársky generál dal vzápätí hrad zbúrať a odvtedy je v ruinách. Na hrade sa v 16. a 17. storočí nachádzala známa Kniha lží a luhárov. Do nej sa vtedy zapisovali okrem všetkých možných klamstiev aj mená klamárov.

Od roku 2014 sa do obnovy hradu pustili nadšenci z občianskeho združenia, vybudovali chodníky a areál zbavili náletových drevín, aby sa sprehľadnil.

Na hrade sa 18. augusta uskutočnia hradné slávnosti so šermiarskymi a sokoliarskymi vystúpeniami. Uvidíte tu ukážky rôznych dobových remesiel ako kováčstvo a hrnčiarstvo a budete si môcť vyskúšať aj jazdu na koni, streľbu z luku či hod sekerou.

Čičva (zdroj: Jano Štovka/KOCR Severovýchod Slovenska)

Ľubovniansky hrad

Do dejín jedného z našich najnavštevovanejších hradov sa nezmazateľne zapísal rok 1412, keď sa tu stretli panovníci Poľska a Uhorska a podpísali mier.

V tom istom roku dal uhorský kráľ hrad do zálohy poľskému panovníkovi spolu so 16 spišskými mestami za pôžičku 37 000 kôp striebra.

V rokoch 1655 až 1661 tu boli uložené aj poľské korunovačné klenoty, ktorých kópie sú tu dnes vystavené. Najväčšou atrakciou je výstup na hradnú vežu, odkiaľ ma návštevník celý kraj ako na dlani.

V tejto veži bol väznený aj známy cestovateľ a dobrodruh Móric Beňovský. Na hrade sa nachádzajú aj viaceré expozície zamerané na jeho dejiny.

Pod hradom môžete navštíviť aj skanzen, kde sa nachádza 25 drevených zrubových stavieb z obdobia 19. a začiatku 20. storočia. Okrem roľníckych domov tu uvidíte aj gréckokatolícky kostolík z roku 1833, kováčsku vyhňu, hájovňu, školu aj vodný mlyn.

Hrad Ľubovňa a skanzen (zdroj: Pavol Urbánek)

Kežmarok

Kežmarský hrad bol postavený na území mesta z dôvodu ochrany pred prípadnými nepriateľmi. Na hrade sa nachádza mestské múzeum s rôznymi expozíciami a súčasťou areálu je vyhliadka z hradnej veže na Vysoké Tatry.

Atraktívna je najmä expozícia hasičskej techniky a historických vozidiel, ale aj expozícia venovaná cechom, remeslám a zbraniam.

K hradu sa viaže aj smutný príbeh z čias, keď patril rodine Lasky. Jeden z jej členov, Albert Lasky, si vzal za manželku o 20 rokov staršiu bohatú poľskú šľachtičnú Beatu.

Tá sa raz sama vybrala na výlet do blízkych Vysokých Tatier, ktoré milovala. Po jej návrate ju manžel dal za to, že tam išla bez jeho vedomia, uväzniť vo veži. Spravil to však ako zámienku, aby sa zmocnil jej majetku, keďže mal finančné problémy.

Vo väzení, ktoré trvalo šesť rokov, ju prinútil, aby sa v jeho prospech zriekla svojich rozsiahlych majetkov. Potom ju prepustil a dovolil jej odísť do Košíc, kde krátko na to zomrela.

Kežmarok (zdroj: Jano Štovka/KOCR Severovýchod Slovenska)

Brekov

Pokiaľ máte radi krásne panoramatické výhľady je tento hrad, nachádzajúci sa len kúsok od Humenného, tým správnym miestom na výlet. Je dobre dostupný turistickým chodníkom z obce Brekov.

Areál je upravený a konajú sa tu rôzne kultúrno spoločenské podujatia. Pod hradom sa nachádza aj malé hradné múzeum, ktoré informuje o histórii tejto stavby.

K hradu sa viaže legenda o krutom pánovi Barkóczym, ktorý svojho sluhu Michala neprávom obvinil z krádeže koňa a dal ho zbiť. Michal ho preklial, aby sa prepadol pod zem.

Po krátkom čase zasiahlo hrad zemetrasenie a pod ruinami našiel smrť aj hradný pán. Odvtedy v okolí hradu vídavať potulovať sa čierneho koňa a vraví sa, že je to Barkóczy, ktorý po smrti nenašiel pokoj.