Medzi nami: V sexe sa odovzdávame celým telom, no nevieme o ňom hovoriť

Ako sa vyhnúť komunikačným chybám?

22. jún 2021 o 9:40 Michaela Žureková

Myslíme si, že to vieme všetci – rozprávať sa. Robíme to denne a vidí sa nám, že na komunikácii s inými ľuďmi sa nič zásadné učiť netreba. Často však medziľudské vzťahy zlyhávajú práve v otázke komunikácie.

"Keď sme uvoľnení a s chladnou hlavou, vieme sa naladiť na druhého človeka a pochopiť ho. Ale keď nás zahrnú emócie, nevieme jasne rozmýšľať, vidíme partnera cez naše filtre a prestávame počúvať a vnímať. Dostávame sa tak do bludného kruhu, z ktorého je ťažké vidieť druhú stranu a nebrať to, čo hovorí, ako útok," vysvetľuje vzťahová a sex koučka Simona Mačorová v novom dieli podcastu Medzi nami.

Moderátorka Michaela Žureková sa jej pýtala, ako v dlhodobých partnerstvách zdravo komunikovať, ako vyjadrovať svoje potreby, ale aj akým chybám sa vyhnúť a prečo máme taký problém otvorene hovoriť o sexuálnych potrebách.

"Keď partnerovi poviem, čo chcem a potrebujem, vlastne mu dávam dar - jasne a zrozumiteľne. On už nemusí ďalej hádať a tápať, ale bude vedieť, čo chceme. No na to, aby sme to vedeli vyjadriť, je dôležité, aby sme sa sami poznali," tvrdí Mačorová.

V našej spoločnosti podľa nej nevieme nahlas vyjadrovať, čo chceme. "Napríklad pri intimite - povedať partnerovi, čo chceme v posteli a ako chceme, aby sa nás dotýkal. Príde mi fascinujúce, že sme ochotní sa druhej osobe odovzdať celým svojím telom vo svojej nahote a zraniteľnosti, ale nie sme schopní sa o sexe rozprávať," vraví koučka.

A o čom sa rozprávať po rokoch vzťahu, keď má dvojica pocit, že už si vlastne ani nemá čo povedať?

"Nehovoriť len o deťoch a o práci, ale zamerať sa aj na svoje potreby, hodnoty, priority, položiť si otázku, aká je naša spoločná vízia a kam vo vzťahu smerujeme," radí.

"V komunikácii ide o vzájomné pochopenie, o akceptáciu pohľadu druhej strany, že na veci sa dá pozerať aj inak. Zabúdame byť zvedaví a naozaj počúvať, čo nám druhá strana hovorí. A zabúdame tiež, že sa môžeme mýliť. Ak si uvedomíme vlastnú omylnosť, dá nám to úplne iný pohľad na vec - tolerantnejší, ktorý prehlbuje úctu, ochotu načúvať a snahu porozumieť," vysvetľuje v podcaste.

