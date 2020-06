Vinárka z Tokaja: V minulosti sa o víno starali prevažne ženy

VIZITKA:

Mária Macíková (62) je uznávaná slovenská enologička, ktorá dlhých 25 rokov bojovala za to, aby vinárska oblasť Tokaj patrila aj Slovensku. Svoj príbeh zdokumentovala v knihe Tajomstvá Tokaja. V roku 2017 jej prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva, je držiteľkou ocenenia Slovenka roka v kategórii Biznis a manažment. V obci Malá Tŕňa na východe Slovenska založila spolu s manželom rodinné vinárstvo Tokaj Macík Winery, ktoré vedie spolu so svojimi deťmi a ich rodinami. Svoje špičkové tokajské vína distribuujú do viac ako 15 krajín sveta a sú súčasťou vínnych kariet vo viacerých Michelinských reštauráciách.