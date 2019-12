Na to, aby ste boli dobrým človekom, nemusíte veriť charitám

Svet sa lepším miestom nestane sám od seba.

19. dec 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Nedarí sa nám tak dobre, ako by sme chceli. Nemôžeme si dovoliť to či ono, zdá sa nám, že je to len a len horšie a že iní sa majú lepšie. Tento svet skrátka nie je veľmi spravodlivý.

Toto všetko je pravda len do chvíle, kým sa nestretneme so skutočnými problémami. Alebo kým nespoznáme ľudí, ktorí ich majú. Alebo kým nespoznáme ľudí, ktorí tým ľuďom so skutočnými problémami pomáhajú.

Nemyslím si, že žijem v sociálnej bubline, aj tak však zásadnými momentmi tohto roku boli pre mňa rozhovory s dvomi ženami.

Jedna z nich je riaditeľkou medzinárodnej humanitárnej organizácie, ktorá pomáha obetiam vojnových konfliktov kdekoľvek vo svete.

Druhá zase na vlastnej koži pocítila, aké to je sama vychovávať deti a rozhodla sa pomáhať aj iným osamelým rodičom.

Čísla, ktorými ma obe ženy zahrnuli, boli alarmujúce a z ich rozprávania vychádzalo jasné posolstvo: Títo ľudia to bez pomoci nezvládnu.