Ako dlho sa ešte zvládneme brániť hlúpym zákonom?

Akoby sme zabudli, na čo sú dobré kompromisy.

31. okt 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Súdny človek v tomto štáte by sa rád domnieval, že keď široká obec vrátane odborníkov a odborníčok vyjadrí nevôľu a poukáže na neodborné pozadie návrhov zákonov, politici to vezmú do úvahy.

S obmedzovaním interrupcií sa tu však rozmohol iný úkaz – tvrdohlavé pretekanie sa v tom, kto príde s krátkozrakejším a populistickejším opatrením, bez ohľadu na to, aké sú fakty.

Popravde, je to únavné. Jeden by aj dúfal, že už nebude nutné dookola opakovať, ako povrchne a šlendriánsky sú tieto návrhy pripravené, nehovoriac o tom, že by objektívne porušovali viaceré práva.

Je únavné neustále zdôrazňovať, že citovo vydierať ženy v ťažkej situácii je nechutné a neprijateľné.

Ale kto by venoval pozornosť lekárom, ktorí tvrdia, že počúvať tlkot srdca plodu preň môže byť nebezpečné? Kto by počúval ľudskoprávne organizácie, ktoré upozorňujú na porušovanie reprodukčných a pacientskych práv?