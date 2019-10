V debatách o zákaze interrupcií sa zabúda riešiť prevencia otehotnenia

Zabúda sa hovoriť o prevencii.

17. okt 2019 o 12:55 Michaela Žureková

Ak bojovníci proti interrupciám naozaj chcú, aby ženy nepodstupovali umelé prerušenie tehotenstva, v debate by malo byť viac počuť vety o prevencii, než o zákazoch.

Dáta ukazujú, že téma by v skutočnosti mala byť o sexuálnej výchove a antikoncepcii.

Obmedzenie reprodukčných práv sa totiž nedá stlačiť iba na argument ochrany nenarodeného dieťaťa, zasiahlo by aj do práva na osobnú integritu žien. Aj preto, že ide do veľkej miery o etickú otázku, táto téma nie je jednoduchá.

Lekcia z pádu komunizmu

Súvisiaci článok Čo nechápu bojovníci proti interrupciám o právach a ženskom tele Čítajte

Výskumy z celého sveta, napríklad od odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či z Guttmacherovho inštitútu, ukazujú, že prísne zákony v skutočnosti neznížia počty umelých prerušení tehotenstva, iba ich odsunú do sivej zóny alebo ilegality, čo vedie k zdravotným rizikám a aj úmrtiam žien.

Napríklad v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku, kde sú umelé potraty buď úplne zakázané, alebo do veľkej miery obmedzené, je najvyššia ročná miera interrupcií na svete.

Riešením, ktoré preukázateľne znižuje mieru neželaných tehotenstiev a následných interrupcií, no ktoré nezasahuje do autonómie žien, je sexuálna výchova a prístup k antikoncepcii.

Štúdia Guttmacherovho inštitútu napríklad ukazuje, že najstrmší pokles miery umelých prerušení tehotenstva sa objavil vo východnej Európe a tiež v strednej Ázii, teda v regiónoch bývalého Sovietskeho bloku, práve po páde komunizmu.

Vtedy sa v krajinách výrazne zvýšila dostupnosť modernej antikoncepcie.

„Až do roku 1980 tu bolo umelé prerušenie tehotenstva jednou z najčastejších metód ochrany. Antikoncepcia tu nebola rozšírená až do rozpadu ZSSR a vo východoeurópskych krajinách miera interrupcií ostro klesla práve po roku 1990," vysvetľuje v štúdii Francúzska vedkyňa a odborníčka v oblasti reprodukčného zdravia Clémentine Rossierová.

Napríklad v Kazachstane sa podľa dostupných štatistík v polovici 80. rokov vykonalo ročne zhruba 400-tisíc interrupcií, v polovici 90. rokov už to bolo len 250-tisíc.

Antikoncepcia na Slovensku

Účinných foriem antikoncepcie existuje viacero, od bariérovej, cez chemickú a hormonálnu, až po chirurgické výkony, ako sú sterilizácia alebo vazektómia.