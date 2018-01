Desať drobných zmien, ktoré vám zlepšia rok 2018

Máme pre vás niekoľko tipov, ak sa nechcete zaťažovať veľkými novoročnými predsavzatiami

3. jan 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Január je zvyčajne mesiacom predsavzatí. Ľudia sú presvedčení, že zmeny, ktoré sa im nepodarilo uskutočniť v starom roku, teraz už naozaj dotiahnu do konca. Väčšina však v boji so svojou pevnou vôľou prehráva.

„Vôľa je psychická funkcia, ktorá nás vedie k určitému konaniu a priamo závisí od motivácie. Máme ju všetci, čiže výhovorka typu – ja nemám pevnú vôľu nie je namieste a znamená to len, že naša motivácia k určitej zmene nie je dostatočne silná,“ vysvetlila pred časom pre SME Ženy psychoterapeutka Katarína Krechňáková.

Telo, myseľ, duša

Šancu na úspech aj podľa odborníkov majú zväčša menšie a nenáročné ciele.

Terapeut Shomit Mitter zase tvrdí, že pocit úspechu v skutočnosti vytvára hromadenie drobných kúskov pokroku, ktoré postupne splývajú v niečo väčšie.

"Pozitívna zmena je skutočne o malých zlepšeniach, ktoré keď sa dajú dokopy, zväčšujú rozdiel medzi víťazstvom a stratou," hovorí londýnsky odborník.

Mitter svojich klientov navádza, aby si každý deň položili tri otázky – Čo som urobil/a pre svoje telo? Čo som urobil/a pre svoju myseľ? Čo som urobil/a pre svoju dušu? My dodávame, že odpoveďou nemusí byť jediné konkrétne predsavzatie či cieľ, tie sa môžu počas roka striedať. Poradíme vám niekoľko tipov, ktoré môžete do svojho života aplikovať a budú pre vaše telo, dušu aj myseľ v tomto roku blahodarné.

(zdroj: Pixabay.com)

1. Zlozvyky, v ktorých víťazí kvalita

Možno by ste sa chceli vzdať sladkostí, pitia kávy či alkoholu, skrátka vecí, ktoré milujete, ale v nadmerných množstvách vášmu telu neprospievajú. Premýšľajte však nad nimi inak. Namiesto toho, aby ste si ich zakázali, si radšej povedzte, že v týchto oblastiach stavíte na kvalitu.

Buďte vyberaví a doprajte si len to najlepšie, kúpte si kvalitné značkové víno alebo pravú ručne robenú čokoládu. Nielenže pôjde o väčší chuťový zážitok, ale ani nepôjde o až taký veľký prehrešok. A keďže kvalita aj niečo stojí, zároveň si ju nedoprajete prehnane často.

2. Naučte sa niečo nové

Aj u vás platí, že väčšinu zimy len presedíte doma pred televízorom a chýba vám nejaká aktivita? Spravte si z tohto obdobia tradíciu v absolvovaní rôznych kurzov. Výber je ľubovoľný, siahnite napríklad po krátkodobom kurze šitia, tanca, lezenia, varenia, vyberte si z množstva rôznych športov alebo absolvujte napríklad kurz sebaobrany. Načerpáte nové skúsenosti, vedomosti a spoznáte nových ľudí, čo využijete aj neskôr počas roka.

3. Dostaňte sa von

Nejeden človek si povie, že bude počas roka tráviť viac času outdoorovými aktivitami, tento cieľ však splnia len skutoční nadšenci. Ako nájsť tú správnu motiváciu ísť von? Možno vám pomôže, ak sa povzbudíte nákupom potrebného náčinia či oblečenia.

Poriadna športová bunda vhodná na dlhé zimné prechádzky, vychádzkové či trekingové palice na chôdzu či ľahkú turistiku a štýlové, pohodlné topánky, v ktorých zdoláte nielen roviny, ale aj kopce. Inšpirujte sa napríklad aj fotografiami miest, ktoré túžite vidieť. Dovoľte svoju myseľ presvedčiť, že máte na to, aby ste sa na ne dostali po vlastných a že stojí za to ich vidieť.

4. Osvojte si rýchle recepty

Ak vás nebaví zdĺhavé postávanie pri sporáku a nemáte hodiny nazvyš, aby ste pripravili náročné jedlá, nájdite si napríklad päť chutných receptov, ktoré uvaríte do dvadsať minút a naučte sa ich.

Vyhnete sa tomu, aby ste v hlade siahli po niečom nezdravom a zároveň do jedla vložíte aj správnu porciu lásky, keďže ho pripravíte vlastnoručne. Majte v zálohe najmä také recepty, o ktorých viete, že si na nich pochutíte naozaj hocikedy a že ich ingrediencie mávate obvykle v chladničke.

(zdroj: Fotolia)

5. Počúvajte, čo milujete

Nebuďte pasívnym poslucháčom čohokoľvek, čo počujete v rádiu. Venujte svoj čas hudbe, ktorá vás naozaj poteší , prípadne objavujte niečo nové, dosiaľ nepoznané. Predplaťte si napríklad streamovaciu službu alebo si nainštalujte hudobnú aplikáciu, ktorá vám ponúkne nielen vašich obľúbených interpretov, ale aj podcasty či hudobné relácie.

6. Malé radosti

Namiesto jedného veľkého cieľa si určujte menšie výzvy, napríklad denné alebo týždenné. Spravíte si tak radosť oveľa častejšie, namiesto dlhého čakania na dosiahnutie cieľa. Povedzte si napríklad, že tento deň sa vám konečne podarí poriadne sa vyspať, ďalší deň dokážete niekoho rozosmiať, iný deň zase upečiete chutný koláč, na ktorý si robíte zálusk už dlhšie. Malých radostí tak môžete mať počas roka množstvo.

7. Detox, detox, detox?

V prvom rade si uvedomte, že nič také ako detoxikácia organizmu pomocou jedla, kozmetických prípravkov či doplnkov stravy z lekárne neexistuje.

Marketing ľudí presviedča, že naše telo je plné nebezpečných toxínov, ktoré však nie sú nijako bližšie špecifikované.

Pravda je taká, že nejestvuje žiadna „vonkajšia“ metóda, ktorá by nás týchto toxínov zbavila, pretože nechcených látok nás zbavuje samo telo prostredníctvom pečene, obličiek, kože, čriev aj pľúc.

Rozumnejším prístupom než snažiť sa extrémne detoxikovať navonok je urobiť jednoduché, ale zdravé zmeny vo výžive. Napríklad prijímajte väčšie množstvo čistej vody, vlákniny a bielkovín a obmedzte fajčenie a pitie alkoholu.

8. Nájdite si „svoje“ cviky

Možno vás nebaví fitko ani pravidelné hodiny jogy, ak by ste však mali pri niečom vydržať, malo by to byť niečo, čo máte radi. Osvojte si napríklad tri druhy jednoduchých cvikov, ktoré môžete vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek, napríklad aj keď nie ste práve doma. Čo tak skúsiť kliky, drepy alebo výkopy a pravidelne každé ráno alebo večer ich urobiť aspoň desať poriadnych?

(zdroj: Pixabay.com)

9. Zistite, že svet okolo vás je pozitívny

Nie je celkom ľahké bojovať s negatívnym myšlienkami a pre mnohých ľudí je typický pesimizmus. Zabúdajú si všímať, že veci, ktoré sa im dejú a ľudia, ktorí ich vykonávajú, majú aj opačný, pozitívny náboj. Skúste si tieto drobné pozitíva viac všímať a zapisujte si ich.

Vždy, keď sa k vám niekto zachová milo alebo pre vás niečo urobí, spravte si poznámku. Časom tak zistíte, že tých dobrých vecí, ktoré sa vám dejú, je naozaj veľa a začnete oceňovať aj maličkosti, ktoré povedú k vďačnosti a povznesenému pocit aj vtedy, kedy by ste to nečakali.

10. Kúpte si to, čo vám vydrží

Investujte napríklad do ekologickej fľašky na vodu, ktorá patrí k najmodernejším eko trendom. Ak ste si dali predsavzatie, že by ste tento rok chceli o niečo pozitívnejšie vplývať na životné prostredie, môže byť toto prvý a jednoduchý krok.

Nielenže vo vás povzbudí väčšiu organizovanosť, ale aj ušetríte peniaze a veľké množstvá plastov. Ak to nebude fľaška, môžete si kúpiť napríklad ekologický termo hrnček, prípadne plátenné alebo sieťované eko vrecká na potraviny.