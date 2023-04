Country manažérka: Na pozíciu som nastupovala tehotná, bol to pozitívny signál

Pre ženy je niekedy ťažšie žiť vo svete žien, tvrdí Ľubica Gubová. Platobná karta ju fascinuje rovnako ako knižné vydavateľstvá.

Až päť z ôsmich pozícií country manažérov v regióne strednej a východnej Európy v spoločnosti Visa zastávajú dámy a tú svoju má aj Slovensko.

Je ňou úspešná, príjemná, pohodová žena a zároveň starostlivá mama, ktorá má v mnohých veciach jasno.

ĽUBICA GUBOVÁ v rozhovore okrem iného pripomína, že najmä vďaka kombinácii mužského a ženského elementu v manažmente vzniká silný a fungujúci celok.

Vždy vás lákal svet financií a vedeli ste, že chcete pracovať v tejto oblasti?

Nebolo to tak vždy, vyvinulo sa to časom. Ako malá som si pri hraní bábiky nevodila do banky (smiech). Chcela som robiť marketing. Počas vysokej školy som však brigádovala v banke a to ma priviedlo do sveta financií.

Čo vás na tomto svete fascinuje a baví najviac?

Už počas prvej práce ma fascinovali platobné karty. Je to jediný bankový produkt, ktorý sa dá chytiť alebo naň dať obrázok, čím vedia byť pekné aj vizuálne. Pre mňa sú srdcovka a vďaka nim som mohla sledovať, ako sa doslova mení svet.

To, čo ma stále motivuje a neustále posilňuje, je príležitosť byť pri tom, ako naše riešenia a technológie menia každodenný život ľudí, posúvajú spoločnosť a krajiny neustále dopredu, pomáhajú napredovať podnikateľom a spájajú ľudí kdekoľvek a kedykoľvek.

A je niečo, čo vás na tejto práci nebaví?

Možno mi neuveríte, ale asi nie je nič, na čo by som si spomenula a mala pri tom nepríjemné pocity a pot na čele. Svoju prácu mám naozaj rada.

Ľubica Gubová (41) V minulosti pracovala v bankovom sektore, 15 rokov pôsobila v Tatra banke.

Do spoločnosti Visa prišla v roku 2020.

Na svojej pozícii je zodpovedná za rozvoj obchodných aktivít spoločnosti na slovenskom trhu, za upevňovanie vzťahov s klientmi a partnermi spoločnosti, ale aj za budovanie povedomia o značke a reprezentáciu hodnôt Visa.

Cestovanie sú podľa nej najlepšie využité peniaze, lebo vďaka nemu človek veľa vidí a je vďačný za to, čo má doma.

Najradšej má Španielsko a Taliansko.

Vo voľnom čase rada číta, a keďže je obrázkový typ, rada by v budúcnosti namaľovala vlastný obraz.

Viete si predstaviť robiť niečo celkom iné?

Ak by to bol interiérový dizajn alebo niečo s knihami, tak áno. Medzi základnou a strednou školou som snívala o tom, že budem pracovať v knižnom vydavateľstve. Ten svet ma fascinuje rovnako ako platobné karty (smiech). Na materskej som prečítala za prvý rok 15 kníh a naozaj som si to užila.

Ako dlho ste boli na materskej? Mali ste potrebu sa čo najrýchlejšie vrátiť do práce?

Na začiatok musím povedať, že nie som ten typ, čo sa vydrží pár rokov hrať na pieskovisku a potrebujem sa realizovať, napĺňať aj svoje vlastné potreby.

Do práce som sa teda vrátila po desiatich mesiacoch na skrátený úväzok. V spoločnosti Visa sa kladie veľký dôraz na to, aby sa ženám umožňovali flexibilné pracovné podmienky.

Dokonca som na svoju pozíciu nastupovala tehotná, s čím boli úplne o. k. To bol už prvý pozitívny signál voči ženám, hodnota diverzity a inklúzie je vo firme naozaj silná.

Je ťažké byť vo svete financií ženou?