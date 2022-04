Aktivistka: So striedavkou takmer vždy nesúhlasia matky. A často deti manipulujú

Ľudia, ktorí bojujú proti striedavej starostlivosti porovnávajú tieto deti s tými z nerozvedených rodín, preto je veľmi jednoduché vytvoriť kontrasty, myslí si aktivistka BARBORA KAMRLOVÁ, ktorá bola donedávna aktívnou predsedníčkou občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

"Principiálna forma starostlivosti o dieťa sa musí zmeniť. Angažovaná, cituplná a láskyplná starostlivosť je tým najdôležitejším, k čomu by sme mali z hľadiska budúcnosti smerovať," hovorí pre SME.

Prečo je striedavá forma starostlivosti o dieťa bežnejšia v severských krajinách v porovnaní s ostatnými západnými krajinami?

Krajín, v ktorých funguje striedavka, je veľa. Vo väčšine krajín nefunguje postkomunistický syndróm, že matka je jediným dobrým rodičom, a rovnako nefunguje presvedčenie, že otec nie je schopný sa o dieťa postarať.

Kanada je v tomto prípade špecifická tým, že je rovnako naklonená novým reformám ako Amerika, ale je oveľa ľudskejšia a sociálnejšia. Striedavá starostlivosť je tam nastavená automaticky, ako prvá voľba, ku ktorej sa smeruje.

V Amerike máte obidva extrémy – regióny, kde je striedavka úplne prirodzená a vôbec sa o tom nediskutuje, a regióny, kde by ju nikto neodsúhlasil a matka tam bude radšej sama s ôsmimi deťmi. Prakticky sú však vždy v hre peniaze.

V rozhovore sa dočítate: aké podmienky musia byť splnené, aby súd rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov,

čím sú dané rozdiely v rozhodnutiach súdov,

prečo je stále veľa neúspešných striedaviek,

či sa oplatí striedavú starostlivosť najskôr vyskúšať,

Aké podmienky musia byť splnené, aby súd rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov?

Sú dva druhy podmienok – tie, ktoré by mali byť splnené de jure, a tie, ktoré by mali byť splnené de facto. De jure sú úplne rovnaké, ako keď žiadate o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, žiadne podmienky navyše. V princípe je to skôr naopak, keď jeden rodič o striedavú starostlivosť zažiada, a druhý s tým nesúhlasí, mal by ukázať, prečo s tým nesúhlasí.

Aké sú najčastejšie dôvody, prečo jeden z rodičov nesúhlasí so striedavkou?