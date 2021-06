Materská ich neprekvapila, chcú ísť zas. Päť mužov hovorí o svojej skúsenosti

Mnohí si vraj s deťmi oddýchli.

28. máj 2021 o 12:39 Michaela Žureková

Všetci mu hovorili, že to nebude dovolenka, ale on tvrdí, že bola. Oddýchol si od stresujúcej práce a zjednodušil sa mu život. Ľuboš Juríček nastúpil s dcérou na materskú v októbri 2019, keď mala dva a pol roka.

"Jeden kolega bol na materskej už skôr a ukázal cestu, že to ide. V mojej práci to bolo v tom čase ťažké a manželka sa už chcela vrátiť do zamestnania. Povedali sme si, že aj pre dcéru to bude zmena, aspoň nebude taká naviazaná na ňu a lepšie zvládne prechod do škôlky," hovorí Juríček o tom, čo ho presvedčilo vyskúšať si starostlivosť o dieťa naplno.

Výhodou bol podľa neho starší vek dcéry i to, že je pokojnejšie dieťa. S manželkou majú aj staršieho syna.

"Snažil som sa s deťmi veľa času tráviť aj predtým, ale samozrejme nám moja materská pomohla, aby sme k sebe mali ešte bližšie. Je to iné, než keď chodí človek z práce o šiestej alebo keď je niekde dlhodobo odcestovaný na služobke," hovorí Juríček.

Počty mužov, ktorí sa rozhodli prerušiť pracovnú kariéru a ostať doma s dieťaťom, na Slovensku v uplynulej dekáde výrazne narástli. V roku 2010 sa rátali ešte v desiatkach, v roku 2020 už ich bolo podľa Sociálnej poisťovne skoro pätnásťtisíc. Inštitút finančnej politiky tvrdí, že na materskú odchádza každý štvrtý otec.

Atraktívnejšia je najmä od roku 2011, keď sa zmenila legislatíva, ktorá upravila podmienky poberania materskej otcom. Predĺžila sa a zvýšili sa aj dávky.

Deti treba učiť od nuly. Aj dôvere

„Myslím si, že sme s dcérkou veľkí parťáci. Moja materská má zatiaľ veľmi pozitívny vplyv na vzájomný vzťah," opisuje Vladimír Harasník.

"Poznám už väčšinu jej potrieb, viem ju veľmi rýchlo uspať, pri očkovaní som ju okamžite 'vypol' z extrémneho plaču. Kedykoľvek prídem domov, extrémne sa teší a je jedno, či som bol preč hodinu, alebo som išiel len vyhodiť smeti,“ dopĺňa.

S polročnou dcérou zostal doma sám od začiatku pandémie v roku 2020, keď sa jeho manželka ako farmaceutka musela vrátiť pracovať do prvej línie. Doma je s ňou doteraz.

„Moje predstavy o materskej boli veľmi skreslené, realita je úplne iná,“ priznáva.