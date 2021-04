Kubovčíková Šebová: Nie je normálne, že médiá nafotia váš dom dronom a ukážu ho ľuďom

Nemá rada sociálne siete a najviac sa pobaví na videách pádov.

3. apr 2021 o 6:00 Martina Štérová

Rozhovor a fotenie so Zuzkou Kubovčíkovou Šebovou sme absolvovali len pár týždňov pred jej pôrodom. Napriek pokročilému tehotenstvu stále pracovala, vidieť ju môžete v šou Tvoja tvár znie povedome.

V prvý aprílový deň oslávila narodeniny, čo je pre jej pôsobenie komičky veľmi príhodné. Humor v našom rozhovore preto nemôže chýbať, no rovnako ani témy ako rodina či herectvo.

Byť v plnom pracovnom nasadení krátko pred pôrodom musí byť vyčerpávajúce. Ako prežívate toto obdobie a ako sa cítite?

Cítim sa, chvalabohu, veľmi dobre, a preto som aj súhlasila s účasťou v porote šou Tvoja tvár znie povedome.

Je to vlastne jediný projekt, ktorému sa ešte venujem takže o plnom pracovnom nasadení sa naozaj nedá hovoriť. Veď to by sa už ani nedalo a keďže mám doma trojročného synčeka, je mojím plným pracovným nasadením on.

Venujete sa nejakým špeciálnym aktivitám, vďaka ktorým by mal byť pôrod čo najjednoduchší, alebo skôr udržiavate bežný režim?

Nestíham sa venovať absolútne ničomu, iba nášmu synovi. V prvom tehotenstve som chodila na cvičenie pre tehotné, plávať, ale keďže je núdzový stav, nič z toho nie je možné.

A aj keby bolo, mám doma Rudka, takže dvakrát denne obchádzame na kolobežke ihriská a prechádzame sa po okolí, hráme sa, kreslíme, čítame, tancujeme.

Ja si pomaly ani nestíham uvedomovať, v ktorej fáze tehotenstva som. Viem len, kedy mám termín a dovtedy musím vydržať. Pri prvom tehotenstve si žena ľahne, sadne, kedy potrebuje. Pri druhom tehotenstve ste rada, ak sa stihnete večer osprchovať.

A čo psychika, pracovné vypätie, pandémia? Nezasiahlo vás to negatívne?

Ja som až taký veľký kultúrny šok nemala, keďže som tri a pol roka na materskej dovolenke. To, že sme zrazu tak často doma, ma až tak neprekvapilo. Zachránilo nás to, že máme záhradu pri jazere, tam sme s malým trávili väčšinu času a nejako sa zabavili.

No a od jesene sme už vedeli, že čakáme druhé bábätko, takže sme k tomu smerovali všetky myšlienky a snažili sa neopúšťať sa. Najmä, keď sme videli, ako zle sú na tom niektorí naši kolegovia, ktorí úplne prišli o prácu.

Nám sa aspoň pomaly rozbehla televízna tvorba. Tí, ktorí pracovali len v divadle, sú na tom stokrát horšie ako my, ktorí môžeme aspoň občas natáčať.

Diváci vás aktuálne môžu vidieť v šou Tvoja tvár znie povedome ako porotkyňu. Ako prebieha natáčanie a ako to bude vyzerať po pôrode?

Natáčať sa malo začať už na jeseň. Potom sa to stále posúvalo kvôli situácii a do toho som otehotnela. Natáča sa od januára raz do týždňa poobede a je to pre mňa veľmi príjemne strávený čas s ľuďmi, ktorých mám rada, takže je to pre mňa určitý druh psychohygieny.

Budem sa toho zúčastňovať, kým sa budem cítiť dobre a na koľko dielov to vyjde, to naozaj netuším. V televízii sú si, samozrejme, vedomí mojej situácie a vytvárajú mi perfektné podmienky, aby som sa cítila dobre a vydržala tam čo najdlhšie.

Keby ma to vyčerpávalo, tak to všetci pochopia, ale zatiaľ ma to naopak veľmi nabíja a rozveseľuje.

Syna ste si náležite užili na materskej. Bude to tak aj pri druhom dieťati alebo chcete čo najskôr začať s prácou?



Naozaj netuším, všetko ukáže čas a okolnosti. V prvom rade si chcem riadne užiť nového člena našej rodiny. Naše povolanie má však skvelú výhodu, že sa po materskej nemusíte vrátiť do práce na päť dní v týždni, ale začať môžete pozvoľna.

Ale má to aj kopec nevýhod. Neviem si predstaviť, že by som sa v najbližších rokoch vrátila k hrávaniu v divadle, keďže predstavenia sú večer.