Ako presvedčiť partnera, aby doma a s deťmi robil viac? Neproste ho o pomoc

Preťaženie vedie k vzťahovým konfliktom aj chorobám.

16. feb 2021 o 5:00 Michaela Žureková

Muži sa počas prvej vlny pandémie viac podieľali na starostlivosti o domácnosť a deti. Mohol za to najmä flexibilný pracovný čas aj práca z domu. Takýto prekvapivý výsledok naznačila len nedávno kanadská štúdia sociologičky a výskumníčky Melissy Milkieovej, o ktorej písali viaceré zahraničné médiá.

Zdá sa však, že povzbudivá správa už v pokračovaní pandémie neplatí a ani ju netreba brať univerzálne.

Ukazuje sa, že pandémia stále viac nepriaznivo vplýva najmä na matky s deťmi, ktoré sa snažia nájsť rovnováhu medzi prácou, starostlivosťou o deti a o domácnosť.

Upratovanie, varenie, nakupovanie, mentálna záťaž, ale aj asistencia školopovinným potomkom s dištančným vzdelávaním im zaberie viac času, než predtým, a zároveň viac, než ich partnerom.

Potvrdzujú to dáta zo sveta aj zo Slovenska. Výskum SAV z minulého roka ukázal, že ženy vykonávali väčšinu úloh spojených s prácou v domácnosti aj počas pandémie.

Podobné výsledky priniesol aj výskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny, podľa ktorého sa ženy napríklad častejšie učili s deťmi a starali sa o ne aj v čase, keď by za iných okolností boli v škôlke alebo škole.

Výsledkom sú tak v mnohých prípadoch vyčerpanie aj beznádejné pocity. Existuje vlastne cesta von?

Zlyhania na viacerých frontoch

Samotná autorka v úvode spomínanej kanadskej štúdie Milkieová neskôr uznala, že pozitívny trend zo začiatku koronakrízy nemusí mať dlhé trvanie.

“Myslím si, že v prípadoch, keď matky obmedzili svoju platenú prácu alebo sú nezamestnané, sa rodičia vrátili k tradičnejším rodovým rolám,” povedala pre Huffington Post.

“Samozrejme, na single matky a ženy so slabými finančnými zdrojmi udrela pandémia ešte silnejšie. Odvádzajú neuveriteľné množstvo práce, aby zvládli výchovu detí,“ doplnila.

Problémom podľa nej je, že zlyhali vlády a ich nariadenia, ale aj podpora zo strany zamestnávateľov a ďalších štruktúr. Jednoduchšie by pre rodiny bolo, keby sa napríklad v bezpečných podmienkach ponechali otvorené školy a predškolské zariadenia.

Pracovné prostredie zase zlyháva v tom, že sa dlhodobo kladie dôraz na vysokú produktivitu a neflexibilný pracovný čas.

V neposlednom rade je problémom aj pohľad spoločnosti na to, čo je úlohou muža v rámci starostlivosti o domácnosť a jazyk, ktorý používame. Často sa napríklad hovorí, že svoje deti "strážia" alebo "babysittujú", a tiež, že v domácnosti "pomáhajú".

“Ak k vám príde na návštevu kamarát a poskladá nejakú bielizeň, zatiaľ čo sa pripravujete von – to je pomáhanie. Keď to urobí váš partner, ktorý s vami býva, to pomáhanie nie je. Je to spravodlivý podiel práce. Termín pomáhanie naznačuje, že domáce práce nie sú mužská zodpovednosť,” píše novinárka Rebecca Reidová pre Grazia Daily.

Horšie zdravie žien

Nerovnomerné rozdelenie úloh v domácnosti a v rodine nielenže prispieva k väčšiemu stresu, nedorozumeniam v manželstve či partnerstve a aj k pocitu, že čas ženy a čas muža nie je rovnako hodnotný.

Zodpovednosť za domáce práce môže mať tiež škodlivý vplyv na ženské zdravie.