Kovalčíková: Komentáre na sociálnych sieťach nečítam, prídu mi zvrátené

Herečka o humore aj o roku 2020.

3. jan 2021 o 6:00 Martina Štérová

Aký bol pre vás rok 2020?

Bol to jeden z najzvláštnejších rokov vôbec. Mám pocit, že sa neudialo nič, a pritom sa toho udialo strašne veľa. Neviem, či by som si ho radšej škrtla alebo nie. Po osobnej stránke sa u mňa udialo veľa zásadných zmien, najmä svadba. No aj po pracovnej stránke toho bolo dosť.

Stihla som natočiť film, nakrúcali sme Oteckov, Kavej, vznikol môj nový podcast. Napriek tomu mám pocit, že sa nič nestalo.

Možno je to tým, že sme všetci stále doma, niečo sa zruší, potom zas naštartuje a človek akoby bol stále v pozore, striehnuc, čo sa udeje. Vo vzduchu je neustále napätie, situácia sa každý týždeň mení, no som typ človeka, ktorý to vláde nevyčíta.

Moje pocity sa vždy menili aj na základe tých zmien. Štyri dni to bolo fajn, dva týždne úplne zle a tak dookola.

Zároveň sme mnohí prežívali aj strach o blízkych, o rodinu, priateľov.

Jana Kovalčíková (29) Pochádza z Prešova. Účinkuje v SND. Hrá napríklad v divadelných hrách Kubo, Skrotenie zlej ženy, Ruské denníky či Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

S bývalými spolužiakmi z VŠMU založila Divadlo Petra Mankoveckého.

Diváci ju poznajú ako Emu zo seriálu Oteckovia. Hrala aj v seriáloch Panelák, Kukučka či v českom seriáli Ulice.

S kolegyňou Annou Jakab Rakovskou a ďalšími hercami vystupuje v online seriáli Kavej. Z východu na západ.

S ďalšou hereckou kolegyňou Lenkou Libjakovou zas pravidelne vystupuje v podcaste denníka SME Mimóza.

Jedným z najkrajších momentov bola pre vás svadba. Médiá o nej hovorili ako o tajnej. Bolo to však naozaj tak?

Našu svadbu sme stihli akurát v období uvoľnených opatrení, bol to aj pôvodný plán.

Trochu sme sa toho aj báli, no, našťastie, sa po svadbe neobjavil žiadny pozitívny prípad koronavírusu.

Všetkým sme merali teplotu, tí, ktorí sa cítili zle, radšej neprišli, boli sme opatrní. Svadba nebola tajná, no nie som typ človeka, ktorý by toho veľa zdieľal o svojom súkromí a asi to tak aj zostane.

Rovnako to bolo aj so svadbou. Pozvaní hostia o nej vedeli a to stačilo. Nerada by som obťažovala ľudí svojimi osobnými záležitosťami. Mám pocit, že každý má toho vo svojom živote dosť.

Okrem toho je veľa vecí, ktoré si chcem nechať pre seba. Aj cez sociálne siete komunikujem len v súvislosti s prácou.

Áno, zdá sa, že na svojich sociálnych sieťach nie ste veľmi aktívna.

Často ani neviem, čo by som tam mala dať. Keď ma niekto poprosí, aby som niečo zdieľala, urobím to.