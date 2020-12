Píše knihy pre deti: Dieťa nebude čítať knihu len preto, že musí

Diana Mašlejová napísala historickú rozprávku.

20. dec 2020 o 6:00 Jana Túry

Diana Mašlejová mala odjakživa rada príbehy, fantáziu a rozprávky. Táto záľuba jej zostala aj v dospelosti.

Obľúbená autorka detských kníh najnovšie vydáva aj audioknihy, pripravovala literárny detský knižný festival Cínový vojačik a napísala prvú knihu pre deti s historickou tematikou.

Literatúru majú radi mnohí ľudia, no nie každý píše. Ako ste sa dostali k písaniu?

Láska k literatúre sa so mnou tiahne už od detstva. Po škole som išla do knižnice a doma som písala celé hodiny na písacom stroji od môjho dedka. Moje prvé príbehy boli o dievčatách, čosi ako Medzi nami dievčatami skombinované so záhadami od Enid Blytonovej a Troma pátračmi.

Samozrejme, kvalita spracovania zodpovedala môjmu veku. Neskôr som začala svojimi článkami prispievať do mládežníckeho časopisu a písala som rozprávky do detského magazínu.

Nikto sa nečudoval, keď som išla študovať žurnalistiku. Počas vysokej školy mi vyšla prvá kniha - zbierka poviedok, a potom nasledovala ďalšia. Následne som sa ponorila hlbšie do sveta detskej literatúry a vyšlo mi niekoľko kníh. Rozprávky pre mňa mali čaro už v detstve a toto kúzlo nikdy nestratili.

Som v nich ako autorka úplne slobodná. Sama si vytváram svet, postavy, pravidlá. Zároveň ma veľmi baví s deťmi prostredníctvom príbehov komunikovať.

Pamätáte si na knihu, ktorá vás najviac ovplyvnila?

Každé obdobie môjho života je spojené s inou knihou. V detstve to boli práve knihy Enid Blytonovej.

Neskôr prišiel Malý princ, Modrý vták, prvé odvážnejšie knihy ako Smäd po živote, Víťazný oblúk či Pýcha a predsudok.

Ovplyvnila ma tvorba Roalda Dahla, Tove Janssonovej, Astrid Lindgrenovej, ale aj Hansa Christiana Andersena. Mám rada aj antiutopistické knihy - Prekrásny nový svet či 1984. Čítam aj publikácie psychoterapeutov, historické romány a súčasnú svetovú literatúru. Mám rada príbehy.

Keď ma kniha nechytí, povedzme do päťdesiatej strany, väčšinou ju odložím. Už sa nesnažím presviedčať samu seba, že „musím“, pretože to je kvalitný titul. Buď ma dielo vtiahne do svojho sveta, alebo nie.

Vaša najnovšia kniha pre deti je prekvapujúco spojená s historickou tematikou. Kde vznikol impulz napísať príbeh o princeznej Štefánii Belgickej?