Sviatočná anketa: Bez čoho by neboli Vianoce? Odpovedajú známe osobnosti

Čo pozerajú Labuda či Feldeková?

23. dec 2020 o 9:07 redakcia TV Oko

Hercov, režisérov a moderátorov sme sa spýtali:

Bez čoho si neviete predstaviť Vianoce? Čo pozeráte v televízii počas sviatkov? Akú knihu by ste odporučili alebo si želali pod stromček?

René Štúr, herec

Vianoce sú krásna idea zabalená do tradície, kde najpodstatnejšie sú rodina, stretnutia, objatia, odpustenia, spoločná večera… No a pri tej večeri sme mali vždy prestreté o jeden tanier navyše pre pocestného. Myslím, že práve toto ešte viac pozdvihuje poslanie Vianoc. Starí rodičia nás učili, aby sme sa nielen my mali dobre, ale aby sme boli pripravení ponúknuť pomoc aj ostatným.

Asi som ešte stále dieťa, lebo pozerám rozprávky. Zároveň pozorujem svoje dieťa a snažím sa spomenúť si na tú nezaťaženosť a jednoduchosť vnímania sveta. Tam niekde je totiž pravda, ostatné sú „odžuby“ a pozlátky.

Lucia Hurajová, herečka

Lucia Hurajová (zdroj: archív L. H.)

Bez svojich detí. Práve ony prinavrátili do môjho života čaro Vianoc. Modlím sa, aby im viera, že tá noc má čarovnú moc, vydržala čo najdlhšie a mne spolu s nimi.

Medzi moje najobľúbenejšie vianočné programy patria rozprávky. Vtedy je totiž čas užiť si ich posolstvo a uchovať si nádej, že „dobro vždy zvíťazí nad zlom“.

Čitateľom by som odporučila knihu od Matta Logelina Dva bozky pre Maddy.

Hana Zavřelová Gallová, moderátorka

Bez rodiny. Ani stromček by nemusel byť, ani darčeky, ale odkedy sme štyria, nič lepšie neexistuje, len natešené dve malé tváre.

Kubko má už dva rôčky, takže tieto Vianoce budú nezabudnuteľné.

Kedysi to boli vždy Tři oříšky pro Popelku a Sám doma, ale teraz sa už pri drobcoch nedarí.

Ak by som mala z tých vyše sto kníh, čo mám tento rok za sebou, vybrať jednu, poviem asi Šeptuchy. Alenka Sabuchová ma úplne očarila a rozhodla som sa dopriať si na Vianoce aj jej prvotinu Zadné izby.

Tomáš Eibner, režisér

Presne na sekundu večeriame spolu s Perinbabou a vnímame to už ako tradičnú vianočnú kulisu, ktorá dotvára atmosféru pri spoločnej večeri.

Tento rok sme sa rozhodli, že namiesto nezmyselného nakupovania tuctových darčekov venujeme jeden druhému čas, ktorý by sme premrhali ich zháňaním v preplnených nákupných centrách.

Miriam Jarošová (zdroj: archív SME Ženy)

Miriam Jarošová, meteorologička

Neviem si predstaviť Vianoce bez zemiakového šalátu.

Od detstva mám s Vianocami spojené rozprávky Tri oriešky pre Popolušku a Mrázik.

Aspoň v televízii, keď na Vianoce zväčša chýba, aj mrazík, aj sneh.

Knihy u nás pod stromčekom musia byť, ťažko odporúčať jednu, lebo každému prajem, aby sa mu splnil sen.

Katarína Jesenská, moderátorka

Vianoce si neviem predstaviť najmä bez svojich detí, zdobenia stromčeka a bez našej tradičnej hríbovice. A bez Popolušky...

Klasické staré slovenské a české rozprávky nikdy nevynechám. Pripomínajú mi detstvo. Čítanie kníh je pre mňa každodenným rituálom a keďže ma zaujala kniha od Vladimíra Mergeho - Anastasia, verím, že si pod stromčekom nájdem aj druhý diel Zvoniace cédre. Je to príbeh mladej ženy, ktorá sa narodila a žije ako pustovníčka v sibírskej tajge. Veľmi pútavé a poučné čítanie.

Majo Labuda, herec

(zdroj: TASR)

Počas vianočných sviatkov nemôže chýbať rodina pokope. To je na prvom mieste. Plus vianočná pohoda, že manželka niečo vyvára, pozeráme rozprávky, hráme spoločenské hry.

Mám rád vianočnú rozprávkovú klasiku. Samozrejme, veľmi rád si vždy pozriem aj otcovu komédiu Vesničko má středisková. Pozerávali sme ju spolu s otcom. S láskou na to spomínam.

Dana Čapkovičová, moderátorka

Bez vône kapustnice, bez kolied od Paľa Haberu, bez večerných služieb Božích, vďaka ktorým mám pocit, že tu starká s nami je. Bez čarovného očakávania, ľudskej vľúdnosti, ktorá je na Vianoce akási silnejšia, bez objatí a bozkov.

To, že si ich neviem predstaviť bez svojej rodiny, radšej nepíšem, pretože tieto Vianoce také proste budú. Tento rok nebudeme po modlitbe ďakovať, že sme sa opäť mohli stretnúť všetci, ale prosiť, aby sme sa mohli stretnúť aspoň ten budúci. Našťastie prežívam jedno z najkrajších životných období, naše dvojročné dievčatko bude prvýkrát čakať na ten úžasný vianočný zázrak.

Odkedy žijem s Kamilom, je naším vianočným filmom Láska nebeská.

Michal Kollár, režisér

Vianoce si neviem predstaviť bez starého albumu Karla Černocha Když mi tenkrát spíval Jim Reeves o Vánocích - počúvam ho v tento čas od roku 1990, stará MG kazeta bola kedysi so mnou dvakrát v Amerike. A bez vianočných filmov: Smrtonosná zbraň, Smrtonosná pasca a Posledný skaut. A, samozrejme, bez blízkych.

Alena Stračiaková, moderátorka

Bez môjho muža, zemiakového šalátu a spoločenských hier, ktoré nás učí švagriná a do noci ich potom hrávame u svokrovcov.

Veľmi sa teším na najnovšiu knihu Lucie Saskovej Unesená. Už ju mám doma, ale nechávam si ju až na sviatky, pretože od jej kníh sa nedokážem odtrhnúť. Teším sa, ako budem celý deň v pyžame, zababušená pod dekou s knihou v ruke a niekde na dosah budem mať linecké koláče.

Zuzana Vačková, herečka

Zuzana Vačková (zdroj: Dáša Šimeková, Ketodiet)

Vianočné sviatky sa mi začínajú pár dní vopred, keď sa u mňa stretneme kamošky na pečenie. Donesieme si svoje múky, maslá, vajcia a pekáče a celý boží deň popíjame, smejeme sa, rozprávame a pečieme vianočné koláče a zákusky. Je to náš babský deň.

Potom zvyčajne poobjímam rukami od múky všetky stromy v záhrade, aby dobre rodili. A pravdaže si neviem predstaviť Vianoce bez mojich blízkych. Základná zostava pri stole sme ja, môj ocinko a moja dcéra. Ďalšia účasť je otázna, sme taká pačvorková rodina.

Milujeme rozprávky. Aj keď ich poznáme, pozrieme si ich znovu. A veľmi ma vždy poteší film Pelíšky. Ten si nenecháme ujsť.

Jana Krescanko Dibáková, redaktorka

Bez toho, aby sme s manželom tajne o polnoci stavali stromček, ktorý ráno naše deti objavia ako prekvapenie. Staviame ho už po Mikulášovi, aby sme si atmosféru užili čo najdlhšie. Bez vianočného pečenia úplne nevzhľadných medovníčkov. A bez toho, aby vzduchom lietal baliaci papier z darčekov a deti výskali od radosti.

Čítam literatúru o politikoch, od politikov a tú radšej nebudem na Vianoce nikomu odporúčať. Mám rada vianočné romantické komédie a happyendy, napríklad film Kučeravá Sue, Bridget Jonesová alebo pre mňa neprekonanú Améliu z Montmartru.

Oľga Feldeková, prozaička, glosátorka

(zdroj: TV Joj)

Vianoce bez svojich piatich detí, vnúčat a celých ich rodín, nepovažujem za Vianoce. V televízii rada pozerám najmä dokumenty z histórie 20. storočia.

Kniha, ktorú odporúčam pod stromček? Aby som nebola osobná - vydavateľstvo Ikar vydalo k 200. výročiu Andreja Sládkoviča výber z jeho poézie Tajomstvá. A ak smiem byť aj osobná - vydavateľstvo Slovart vydalo Veľkú knihu slovenských rozprávok, ktorú napísal Ľubomír Feldek.

Sú to znovuobjavené staré rozprávky, pretože autor knihy tvrdí, že „v každej slovenskej rozprávke sa skrýva ešte jedna“. Napríklad v rozprávke O kohútikovi a sliepočke objavil aj rozprávku o byrokracii. Kohútik sa drhne trnkou, ale sliepočka mu nemôže priniesť vodu bez písomného povolenia. A pán úradník je ochotný dať to povolenie, až keď mu sliepočka prinesie pero od husi (čiže úplatok).

Takže život kohútikovi zachráni až chudobný, ale statočný horár, ktorý dá sliepočke drevo pre pekára a nič si za to nepýta, pretože záchrana kohútikovho života je preňho na prvom mieste. Rozprávka je aktuálna aj dnes, keď zúri pandémia - a keď je pre viacerých pomýlených ľudí na prvom mieste všetko možné, len nie ľudský život.