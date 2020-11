Aj pápež by mohol byť na titulke Vogue

Harry Styles rozpútal debatu o mužoch v šatách.

26. nov 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Čo spája pančuchy, kabelky, vysoké podpätky a ružovú farbu? Ak vám napadne, že sú súčasťou dámskej garderóby a módy, máte pravdu.

A zároveň nie je úplná. Vymenované veci majú spoločné aj to, že sa kedysi spájali výsostne s mužmi. Práve oni stáli buď pri ich zrode, alebo ich považovali za znak mužnosti.

Dnes by sme o mužoch, ktorí čokoľvek z vymenovaného včlenia do svojho šatníka, povedali, že sú gejovia, slabosi, zženštilí ničitelia mužnosti. Nuž, vlastne to aj hovoríme!

Preto sa asi nemožno čudovať, že keď sa heterosexuálny muž v Gucci šatách objaví na titulke časopisu Vogue, konzervatívnych bojovníkov za "tradičné mužské" a "tradičné ženské" črty to nehorázne vyvedie z miery, ako sa to stalo Harrymu Stylesovi.