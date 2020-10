Načo potrebujeme šťastné spomienky?

Oceníte ich, keď vám bude najhoršie.

12. okt 2020 o 15:09 Soňa Jánošová

Fanúšikovia kníh o čarodejníkovi Harrym Potterovi iste vedia, že medzi jedno z najmocnejších ochranných kúziel patrí Expecto Patronum. K vyčarovaniu takzvaného patronusa, ktorý pôsobí ako ochranná sila, je vo svete mágie potrebné spomenúť si na svoju najšťastnejšiu spomienku.

Prežívať a spomínať si na šťastné chvíle, je však rovnako dôležité aj mimo svet kúziel a mágie. Veda totiž už mnohokrát dokázala, že schopnosť znova si vybaviť pozitívne zážitky a vrátiť sa k nim, je pre našu psychiku prvou pomocou vtedy, ak prežívame stresujúce udalosti.

Šťastné spomienky potrebujeme

Skúsenosti lekárov a výskumy - napríklad starší výskum publikovaný v odbornom časopise Consciousness and Cognition či novší vydaný v Archives of Clinical Neuropsychology , poukazujú na to, že ľudia trpiaci depresiou si často nevedia spomenúť na príjemné časti udalostí, ktoré prežili. Ľudia v depresii si síce vedeli spomenúť na to, že boli na dovolenke, no nevedeli uviesť príjemné detaily ako napríklad chutné jedlo či zážitky z peknej prechádzky.

Toto poznanie sa však dá aj obrátiť.

Štúdia publikovaná tento rok v časopise Nature Human Behavior preukázala pozitívny vplyv šťastných myšlienok pri akútnom strese. Výskumníci ľudí požiadali, aby pri ponorení ruky do ľadovej vody, mysleli na neutrálne alebo na šťastné myšlienky. Tým respondentom, ktorí mysleli na krásne chvíle, namerali vedci nižšie hladiny stresového hormónu kortizol, ako tým, ktorí sa snažili myslieť na neutrálne vnemy.

Experimenty na myšiach navyše naznačujú, že manipulácia mozgovými bunkami, ktoré vedci pokladali za zdroj pozitívnych myšlienok, môže viesť k znižovaniu úzkosti.

Ako však dosiahnuť to, aby sme mali dostatok šťastných myšlienok a vedeli si ich vybaviť plasticky a často?