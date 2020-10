Čo robiť, keď rodina popiera pandémiu?

7. okt 2020 o 11:00 Soňa Jánošová

Anestéziologička Natália je momentálne na rodičovskej dovolenke. Napriek tomu sa jej zhoršujúca pandemická situácia bytostne dotýka. Sleduje prácu a nasadenie svojich kolegov na Covid jednotkách a po vyhlásení mimoriadneho stavu sa obáva aj toho, že ju ako anestéziologičku môžu povolať na výkon služby.

Ešte viac ju však zneisťuje prístup jej vzdialenej aj bližšej rodiny.

„Dianie doma aj vo svete pozorne sledujem a mám prehľad aj z odborných zdrojov. Keď moja vzdialená rodina na Facebooku zdieľala konšpirácie a nepravdy o koronavíruse, konfrontovala som ich.“ Na sociálnych sieťach sa lekárka, ktorá kvôli zvyšku rodiny nechce zverejňovať celé meno, príbuzných pokúšala presvedčiť vecnými argumentmi a štúdiami. Bezvýsledne.

Skončilo sa to tak, že Natália s rodinou na sociálnej sieti prerušila kontakt. „Bolo to nepríjemné, ale rozhodla som sa, že svoju energiu radšej nasmerujem inam,“ vraví. Znepokojuje ju, že isté zľahčovanie a nedôveru badá aj u svojich rodičov, ktorí patria do rizikovej skupiny.

Situácia, akú prežíva Natália, nie je výnimočná. Z nedávno zverejneného prieskumu organizácie Globsec vyplýva, že 56 percent Slovákov a Sloveniek je náchylná veriť konšpiráciám. To sa pochopiteľne môže odraziť aj k ich prístupu k ochoreniu a komplikovať komunikáciu v rodine.

Iný druh konfliktov

Názorové rozdiely medzi príbuznými sa vyskytujú v každej rodine.

Medzi najčastejšie medzigeneračné konflikty patria podľa staršej longitudinálnej štúdie publikovanej v odbornom časopise The Gerontologist rozdielne názory na politiku, náboženstvo, iný životný štýl, spôsob komunikácie aj odlišné postoje pri výchove detí a vedení domácnosti.

Spory týkajúce sa situácie okolo koronavírusu sa však doterajším skúsenostiam v mnohom vymykajú.

„Na rozdiel od iných konfliktov, v tomto prípade ide o zdravie, ktoré je najdôležitejšou alebo jednou z najdôležitejších hodnôt. Nemôžeme len tak mávnuť rukou ako pri iných sporoch kvôli odlišnému názoru,“ vravípsychologička Hana Bartová z ALMA CENTRUM pre zdravý vývin.

Dodáva, že v minulosti podobné konflikty riešili napríklad rodičia detí v striedavej starostlivosti, ktorí mali odlišný pohľad na chronickú chorobu a spôsob liečby svojho dieťaťa. Tieto ťažké situácie sa v dôsledku celosvetovej pandémie týkajú väčšiny ľudí.