Dara Rolins: Oplzlé reči neriešim, zbláznila by som sa

Ako ovplyvnili vzťahy a dcéra jej kariéru?

13. sep 2020 o 5:57 Martina Štérová

Ak sa chce človek presadiť v šoubiznise, musí si vytvoriť určitý imidž, vžiť sa do nejakej roly, byť možno aj niekým iným, než kým je v súkromí. Do akej šoubiznisovej roly ste sa vžili vy?

Mne sa to všetko prihodilo v ranom detstve. Vtedy človek nepremýšľa nad žiadnou stratégiou. Moja kariéra rástla spolu so mnou. Vyvíjala sa prirodzene, bez plánu. Mala som šťastie, že som si ju vybudovala sama. Bez protekcie či tlaku. Neboli v tom ani nenaplnené ambície rodičov. Ako potôčik, z ktorého sa časom stane rieka. Aj vďaka tomu stále trvá.

V rámci sociálnych médií ukazujete aj svoje súkromie, autentickosť. Aká ste v súkromí?

Myslím, že som prirodzená tak nejako kontinuálne. Moja profesia si nevyžaduje žiadne extrémne premeny ako v herectve.

A moja kariéra nefunguje ani na imidži à la Lady Gaga. Sociálne siete nám umožňujú ukázať viac a fanúšikom tak poskytnú možnosť dostať sa k svojim idolom bližšie.

Ich samou podstatou je ukazovať nás v prirodzenom svetle, živote, rutine. Ilúzia, ktorú predávame na javisku, je tak v príjemnom kontraste s „človečinou“. Musím povedať, že v oboch svetoch sa cítim dokonale slobodná.

Český magazín Forbes vás v júli zaradil medzi desať najúspešnejších a najvplyvnejších celebrít v Česku na sociálnych sieťach. Na titulke časopisu ste sa ocitli ako prvá česko-slovenská speváčka. Ako to vnímate?

Český Forbes je vysoko rešpektovaný. Venuje sa v zásade a výlučne ľuďom úspešným vo svojom odbore a tým, ktorí majú presah do reálneho biznisu. Aj tým, ktorí nejakým spôsobom preklopili svoje primárne aktivity. Využili, pretavili, zúročili, rozšírili alebo postavili vedľajší, ďalší zdroj podnikania. A preto ma záujem tohto periodika pochopiteľne teší, dokonca mi lichotí.

V čom tkvie podľa vás váš úspech? Museli ste svojej kariére niečo „obetovať“?

Nikdy by som nepoužila spojenie „obetovať“. Všetko, čo sa mi stalo a deje, beriem ako požehnanie, veľké šťastie. Niečo, čo si extrémne cením.

Netrápim sa, ani pri tom netrpím stresom či úzkosťou. A to, že byť v zornom uhle vedenia, videnia, že šoubiznis prináša stratu súkromia, už dnes nie je nič, čo by každý z nás nevedel.

Buď to akceptujeme a „máme na to gule“, pretože to nie je vždy len príjemné, alebo nás to odradí a časom odstaví. Nie každý má na to povahu.

Dôležité je sa zo seba nezblázniť a neriešiť veci viac než treba. To len niektorí z nás si myslia, že sú stredobodom vesmíru. To sa potom žije ťažko.

Koncertujete, máte komerčné spolupráce a intenzívne komunikujete na instagrame. Je aj toto časť receptu, ako uspieť a udržať sa v šoubiznise?

Určite treba zostať stále v strehu. Sledovať trendy, život okolo, inšpirovať sa, byť otvorený novým nápadom. A mať okolo seba tých správnych ľudí. A na to ja mám celoživotne šťastie.

Komunikujete na sociálnych sieťach sama alebo vám s konceptom niekto pomáha?