Medzi nami: K maskulínnej ideológii prispievajú aj škola a médiá

25. aug 2020 o 8:07 Michaela Žureková

Ženy sú citlivejšie a skutoční muži neplačú? Ak aj vy veríte týmto názorom, možno je na čase ich prehodnotiť. Zamýšľali sa nad nimi už mnohí vedci a psychologičky a z ich bádania vyplýva, že nie všetko, o čom si myslíme, že je vrodené, také naozaj je. Navyše takéto presvedčenia môžu škodiť celej spoločnosti.

V epizóde o toxickej a škodlivej maskulinite a stereotypoch o mužoch i ženách sa Michaela Žureková rozpráva so psychológom a rodovým expertom Andrejom Kurucom a s redaktorkou Soňou Jánošovou.

"To, aké roly sa mužom a ženám pridelili, je často v rozpore s tým, čo muži a ženy cítili a cítia aj v súčasnosti. Rigidné a silné stereotypné presvedčenia o tom, ako by sa muži a ženy mali správať, im spôsobujú veľké ťažkosti," hovorí v podcaste Medzi nami Andrej Kuruc.

"Známe sú okrem iných tvrdenia, že chlapci by nemali zažívať emócie ako bolesť, mali by byť dostatočne tvrdí a silní na to, aby akúkoľvek bolesť zvládli. To, že neprejavujú emócie, má pre nich dôsledky. Môžu byť oddelení od seba, nevedia nájsť cestu k svojim emóciám, a to môže viesť k depresiám a úzkosti, a na druhej strane aj k agresivite, hnevu, problémom v medziľudských vzťahoch. Tiež môžu zažívať aj pocity viny, ak tie emócie pociťujú," vysvetľuje odborník.

Soňa Jánošová v epizóde dopĺňa: "Hnev sa však u chlapcov často toleruje. Ak sa malý chlapec na ihrisku hnevá, rodičia ho okríknu, ale vidím, že ho okríknu iným štýlom, ako keď sa zlostí dievča. Dievčatá nemajú právo sa hnevať?"

