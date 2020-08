Medzi nami: Pomáhajú masáže i obklady, pri pôrodoch však ženy stále rutinne strihajú

Hovoriť o nástrihoch nie je jednoduché.

18. aug 2020 o 8:26 Soňa Jánošová

Vypočujte si podcast

Nástrih je nepríjemne znejúce slovo a rovnako nepríjemná pôrodná realita mnohých žien.

Ide o rozšírenie pôrodného otvoru, ktoré je potrebné vtedy, ak je počas pôrodu z rôznych dôvodov ohrozené dieťa. Podľa Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo by sa mala miera nástrihov pohybovať od 10 do 28 percent.

Na Slovensku sú tieto percentá oveľa vyššie a pravdepodobne ním pri pôrode prejde každá druhá žena. Čo to vlastne epiziotómia je, prečo sa ich u nás vykonáva tak veľa a prečo je to problém?

"O nástrihoch sa medzi ženami a budúcimi matkami hovorí čoraz častejšie, no je to veľmi citlivá téma. Pre ženy, s ktorými som sa rozprávala, nebolo jednoduché hovoriť o všetkých ťažkostiach typu, že majú problémy pri sexe, pri močení a stolici, alebo že im tridsať rokov po nástrihu unikajú vetry. Zdôverili sa mi, no väčšina z nich nechcela vystupovať pod vlastným menom," vraví v podcaste redaktorka denníka SME Michaela Žureková.

V epizóde sa ďalej dozviete, prečo a kedy je dôležité epiziotómiu vykonať, aj ako by mala vyzerať dobrá lekárska prax. "Je dôležité, aby lekár žene povedal, že ide urobiť nástrih a že je potrebné spraviť ho z týchto konkrétnych dôvodov. Žena však napriek tomu môže nástrih odmietnuť a lekár je povinný to rešpektovať," vraví v podcaste so Soňou Jánošovou.

