Speváčka Peter Bič Project: Nesnažila som sa podobať na pôvodnú speváčku

Do kapely prišla bez skúseností.

15. mar 2020 o 6:00 Martina Štérová

Sú to už vyše tri roky, čo pôsobíte v kapele Peter Bič Projekt. Ako to zatiaľ hodnotíte, cítite na sebe zmeny a vývoj, najmä zo speváckeho hľadiska?

To, že spievam v kapele, je môj splnený sen. Túžila som po tom odmalička. No na spev som mala spočiatku iný názor ako dnes. Ako dieťa som ho považovala za niečo, čo vie každý. Nebolo to niečo výnimočné. Až po rokoch som si svoje schopnosti začala uvedomovať.

Tajne som však vždy túžila byť speváčkou. Ale táto predstava bola v mojej hlave len niečo abstraktné a nedosiahnuteľné. Niečo, čo sa obyčajným ľuďom môže podariť len kdesi v Amerike. Nie mne a tu na Slovensku.

Takto som premýšľala ako malá. Dnes som veľmi šťastná, že je môj sen splnený. A vďačná. Najmä Petrovi, pretože on mi dal šancu a vďaka nemu môžem robiť to, čo ma baví a napĺňa.

Ako dieťa ste teda k spevu inklinovali? Vystupovali ste aj verejne?

Od momentu, keď som mohla vydávať nejaké zvuky, som vraj spievala. Vždy žartujem, že som najprv začala spievať, až potom hovoriť. Spev je mojou súčasťou celý život.

Nikdy som však nevystupovala verejne. Hanbila som sa a keďže som sa nepovažovala za človeka s výnimočným talentom, nevenovala som tomu veľkú pozornosť.

Na základnej škole som dostávala z hudobnej výchovy päťky, lebo som nechcela spievať pred ostatnými.

Zaspievala som až v deviatom ročníku a učiteľ ma vtedy poslal na spevácku súťaž, kde som vyhrala druhé miesto.

Ale šlo skôr o účelovú vec kvôli absolvovaniu predmetu. Vždy, keď ma niekto počul spievať a pochválil ma, alebo na to nejako upozornil, zablokovalo ma to.

VIZITKA: Viktória Vargová (27) sa narodila a žije v Košiciach. Vyštudovala tu obchodnú akadémiu. Po škole pracovala v kaviarni a náhoda ju doviedla ku kapele Peter Bič Project. Jej súčasťou sa stala v roku 2016, vystupuje pod pseudonymom Victoria a plne sa sústreďuje na hudbu. Svoje pôsobenie v skupine odštartovala hitom Where Did You Go, ku ktorému napísala text. Odvtedy kapela spoločne vydala niekoľko obľúbených a hraných hitov, medzi ktorými sú napríklad Skúšame sa nájsť, Nedívaj sa tak alebo Čoskoro. K seriálu Som mama nahral Peter Bič Project titulnú pieseň Z výšky. K aktuálne bežiacemu televíznemu seriálu Hniezdo zas vydala skupina skladbu Poslednýkrát.

Kedy nastal zlom?

Verejne a skutočne dobrovoľne som prvýkrát spievala ako sedemnásťročná na mojej stužkovej.

Bol tam aj pokus o kapelu s mojím spolužiakom a bratrancom, no vydržalo nám to dva týždne.

Problém bol, že chlapci chceli hrať piesne od Oasis a Nirvany, tak ma nakoniec vyhodili, lebo som žena a k tejto hudbe sa jednoducho môj hlas nehodil.

Ani v tom období mi však ani len nenapadlo, že by som sa tým mohla niekedy živiť.

Uvažovali ste nad tým, čo by bolo, keby ste nespievali?

Nemám plán B a ani som ho nemala. Momentálne nerátam s možnosťou, že by to niekedy mohlo byť inak. Spevu som oddaná. Milujem ho tak, že kým to bude v mojich silách, budem sa mu venovať.

(zdroj: Alexandra Rymšinová)

Ste ešte mladá. Čo vysoká škola? Nechceli by ste ešte študovať?

Na vysokú školu som nešla. Priznávam, že som patrila k ľuďom, ktorí sa neradi učili.

Na obchodnej akadémii som zistila, že ja a účtovníctvo k sebe vôbec nemáme blízko.