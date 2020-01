Veronika Cifrová Ostrihoňová: Ľudí by prestalo baviť, keby som neukazovala aj súkromie

Uzatvára jednu fázu svojho života.

5. jan 2020 o 6:00 Martina Štérová

Študovali ste politológiu a históriu, no nakoniec ste sa ocitli v mediálnej sfére. Ako k tomu došlo?

Odjakživa som chcela byť novinárka. Páčil sa mi spravodajský svet, doma sme vždy diskutovali o dianí na Slovensku aj vo svete. Zároveň som mala vždy skôr literárny talent než napríklad ten matematický.

Keď som začala študovať politológiu a históriu, na chvíľu som od myšlienky novinárčiny odišla. Videla som sa skôr v diplomacii, prípadne v treťom sektore.

Keď som sa však vrátila na Slovensko, zvažovala som možnosti, učila angličtinu, a potom som sa ocitla na večierku TV Markíza. Tam mi bol spomenutý kasting na redaktorku do správ, a tak som si povedala, že to vyskúšam. Podarilo sa, prijali ma a tak sa to celé začalo.

Od toho momentu ste často na televíznej obrazovke, posledné roky komunikujete aj prostredníctvom sociálnych sietí a máte vlastný youtube kanál. Ste extrovertný typ?

Práveže vôbec nie. Aj v detstve som bola veľmi hanblivá. Učiteľky ma vždy nútili ísť na Hviezdoslavov Kubín, lebo som vedela recitovať. No bol to pre mňa stres a dva dni predtým som vždy plakala. Nepotrebovala som na seba pútať pozornosť a myslím, že je to tak doteraz.

Novinárčina nemá byť o danom človeku, ale o príbehu a o tom, čo hovorí, o čom informuje. Aj keď je pravda, že napríklad pri talkshow už ide do popredia aj moja osoba.

Občas sa viem zacykliť, príliš analyzujem, čo som mohla robiť inak a to nie je vždy dobré. No čím som staršia, tým menej sa riešim, menej sa hanbím a obávam. Aj keď stále mi nie je jedno, kto si čo o mne myslí a hovorí.

Človek v tomto biznise by mal mať určitú vyrovnanosť, napríklad aj s tým, že nie všetci ľudia ho budú mať radi alebo že vždy budú mať názor na to, čo robíte a čo hovoríte. Snažím sa s tým stotožniť a to vedomie v sebe pestovať.

Váš muž Matej „Sajfa“ Cifra je tiež známa televízna osobnosť, zároveň aj youtuber. Pomáhate si navzájom v tomto profesionálnom „zrení“?

Áno, jeden na druhého vplývame. On sa vie oveľa ľahšie odosobniť, neanalyzuje tak veľmi ako ľudia prijmú, čo spraví alebo povie. Nebojí sa uvoľniť, nechať veci plynúť, to na ňom obdivujem.

Ja mám väčšiu istotu, keď som pripravená, napríklad aj na rozhovory. Každý z nás má silné stránky a vďaka nim sa navzájom snažíme posúvať, inšpirovať, ovplyvňovať.

(zdroj: Petra Bošanská)

V súčasnosti prichádza na trh popri novinároch stále viac blogerov, influencerov, vlogerov, ktorí ovplyvňujú verejnosť svojimi názormi a činmi. Má podľa vás každý čo povedať?

Ako sa s plynúcimi rokmi snažím menej analyzovať a riešiť seba či druhých, hovorím si, že všetko má svoj zmysel. Niektorí blogeri nie sú z môjho pohľadu možno takí zaujímaví a neprinášajú obsah, ktorý by bol pre mňa osobne hodnotný.