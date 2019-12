Slovenské herečky o svojej práci aj želaniach: Čo čakajú od roku 2020?

Herečky hovoria o spoločnom filme.

31. dec 2019 o 6:00 Martina Štérová, Barbora Dudinská

(zdroj: Jana Liška, Petra Bošanská)

Film Šťastný nový rok aktuálne stále beží v kinách a je príjemným pohladením pre duše, ktoré si chcú počas sviatkov konečne odfúknuť a oddychovať.

Romantická komédia sleduje príbehy štyroch priateliek (Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová a Antónia Lišková), ktoré sa nachádzajú v rôznych životných situáciách. Hviezdne herecké obsadenie filmu dopĺňa aj Emília Vášáryová.

Tieto dámy nám prezradili, aké pre ne bolo nakrúcanie a ako si v skutočnom živote predstavujú šťastný nový rok 2020, do ktorého čoskoro vstúpime.

Blížime sa ku koncu roka, mnohí bilancujú. Keď sa za týmto rokom obzriete vy, čo vidíte?

Táňa P.: Ďalší kus mojej krivolakej cesty. Veľa radosti aj smútku. Ale inak nebilancujem...

Gabika M.: Rok, kedy naša dcéra začala chodiť, čo-to rozprávať, veľa sa smiať a čoraz viac nám rozumieť. Pred očami mám fotky, ktoré si často pozerám - od jej narodenia až doteraz. Bol to veľmi pekný rok...

Antónia L.: Ja vidím rok plný lásky, zdravia a úspechov. Vidím veľa práce, ale aj voľného času, ktorý mi umožní byť s rodinou a to je pre mňa to najdôležitejšie.

Zuzana N.: Rok 2019 bol pre mňa tak šialený, najmä po pracovnej stránke, že by som už veľmi rada trochu spomalila. Mnohé projekty, na ktorých som pracovala, som si ani nedokázala poriadne užiť. No som za ne rada, aj keď som bola menej s rodinou.

A čo vidíte pred sebou? Aký rok 2020 si pre seba a pre svojich blízkych prajete?

Táňa P.: Prajem nám šťastný rok. Harmonický, plný lásky a radostných prekvapení. To pre mňa znamená pocit šťastia.

Kedysi som si myslela, že šťastie je akýsi konštantný mix euforických pocitov, no tak sa neustále žiť nedá a možno by to ani nebolo dobré. Dôležité sú pre mňa harmónia, pokoj, schopnosť prijať veci, ktoré ku mne prichádzajú. A samozrejmosťou je láska a život v láske.

Gabika M.: V podstate si každý deň prajem, aby bol ten ďalší deň rovnako dobrý ako predchádzajúci. Nedelím si život na etapy po rokoch. Skôr to beriem tak, že ak s niečím nie som spokojná, potrebujem to riešiť hneď a cítiť, že sa na zlepšovaní pracuje.

Ale každopádne je pre mňa vstup do ďalšieho roka milým a príjemným obdobím. Prajem si, aby sme vedeli zvládať všetky situácie, ktoré nám život pripraví. Aby sme sa zo života vedeli tešiť, keď je nám dobre, ale vážiť si aj chvíle, kedy bude trochu horšie.

Aby boli všetky deti v mojom okolí zdravé a ich rodičia plní lásky a trpezlivosti. Vždy sa snažím žiť čo najlepšie a mať silu riešiť, ak niečo nevychádza.

Antónia L.: Prajem od srdca mne a mojim blízkym taký istý rok ako ten, čo práve končí. Sme všetci zdraví, nikoho sme v úzkom kruhu „nestratili“ a môžeme pomôcť aj tým, ktorí to šťastie nemajú.

Zuzana N.: Mojim cieľom je byť v najbližšom období čo najviac s rodinou, keďže mi to práca v roku 2019 natoľko nedovolila. Všetkým však vždy prajem pohodu. Okolo sviatkov je to pre mňa najdôležitejšie.

Nestresujem sa žiadnymi veľkými prípravami, nevypekám a môj muž je spokojný, že nechcem byť za každých okolností dokonalá domáca gazdiná.

Táňa Pauhofová (zdroj: Jana Liška, Petra Bošanská)

Všetky sa herectvu venujete už pomerne dlho, vie vás na ňom ešte niečo prekvapiť?

Emília V.: Na herectve ma stále dokáže prekvapiť všetko, dobrá rola, dobrý autor.

Táňa P.: Ja som človek, ktorého konštantne niečo na herectve prekvapuje. Herecká profesia celkovo nie je iba ľahká. Či už v rámci času alebo tlaku, herectvo so sebou prináša veľmi náročné situácie.