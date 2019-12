Foodblogerka: Jedlo musí lákať, dobre vyzerať a rozprávať o tom, ako chutí

Na blogu Stvory z kuchyne fotí aj varí.

22. dec 2019 o 6:00 Martina Štérová

Svoj blog Stvory z kuchyne založila v roku 2014 spolu s kamarátkou Adel. V súčasnosti ho spravuje sama. Je autorkou už troch kníh – Príbehy z kuchyne 1 a 2, ktoré napísala s Martou Marčákovou a najnovšie vytvorila aj zápisník s názvom Zápisky z kuchyne, kde si ľudia môžu zapisovať svoje obľúbené recepty. Venuje sa aj foteniu a najmä stylingu jedla.

Prinášame vám druhý zo série rozhovorov s foodblogerkami, tentokrát s Martinou Dorkinovou.

Ako by ste opísali váš vzťah k jedlu a k vareniu?

Varenie mi pripomína rodinu. Pripomína mi mamu, s ktorou sme piekli každý víkend niečo sladké, občas aj tajne. Pripomína mi ocina, ktorý bol vždy kreatívec a zvyškový „spotrebovávač“ chladničkového jedla.

Dedka, ktorý je vyučený pekár a každý rok robieval vianočku a špeciálny chlebík pre mamu a babky.

Jedna varila ako majsterka a druhá zase piekla výborné klasické dobroty. Takže, keď varím a pečiem, tak sa v nich trochu vidím. Kuchyňa je pre mňa rodinný priestor, miesto, kde sa stretávajú ľudia, vône a láska nielen k jedlu.

Názov vášho blogu je v množnom čísle. Čo znamená? Bolo vás v minulosti viac?

Na začiatku sme boli dve – ja a Adel, sestra môjho bývalého partnera. Tá pôvodne prišla s nápadom založiť blog.

Ja som sadla za počítač a do troch dní blog fungoval. No a názov znamená stvory ako výtvory, ale aj stvory ako stvorenia.

Foodblogerov je stále viac – prečo ste sa rozhodli venovať sa tejto činnosti?

To rozhodnutie padlo, keď bolo tých blogerov vo všeobecnosti ešte máličko. A bolo to hlavne kvôli tomu, že ja aj Adel sme rady varili a občas to hodili na facebook. Kamaráti sa pýtali na recepty, tak sme vytvorili blog, nech je to pokope.

V profile máte uvedené, že ste foodstylistka. Čo to v praxi znamená?

Foodstylist alebo decorstylist je osoba, ktorá rozhodne, na aký tanier pôjde jedlo, čím sa posype, čo pôjde naokolo, aby jedlo vyzeralo lákavo a chutne.

Je to dôležité pre fotografiu alebo pri tvorbe reklám a podobne.

V podstate je to vizážista pre jedlo.

Keď sa idete fotiť, niekto vás našminkuje, učeše a oblečie.

To isté robím ja s jedlom, nech je na snímke sexi.

Je styling jedla dôležitý?