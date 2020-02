Pri pôrode ju nastrihli proti jej vôli, roky žila v bolestiach

V apríli 2012 Sabine Jankovičovej nečakane odtiekla plodová voda. Bola ešte len v 33. týždni tehotenstva, necelé dva mesiace pred plánovaným termínom pôrodu. S manželom sa rýchlo vybrala do bratislavskej univerzitnej nemocnice na Antolskej.

Netušila, že domov z nemocnice bude cestovať poležiačky v kufri auta pre bolesti po nástrihu, ktorý jej urobia pri pôrode. Nerátala ani s tým, že si odnesie skúsenosť s ďalšími problémami slovenského pôrodníctva, na ktoré dlhodobo upozorňujú rodičky aj občiansko-právne združenia.

Tie sa sťažujú na to, že lekári ženy nedostatočne informujú, nerešpektujú ich priania a komunikujú s nimi ponižujúco.

„O svojom prípade som sa po rokoch rozhodla hovoriť preto, lebo mám dodnes trvalé následky na zdraví a vidím, že situácia v slovenskom pôrodníctve sa za tie roky vôbec nezmenila,“ hovorí Jankovičová pre SME.

Psychický nátlak a napätá atmosféra

V piatok večer po príchode do nemocnice Jankovičovú hospitalizovali, spravili jej prvotné vyšetrenia a naordinovali liečbu. O tom, čo bude ďalej, ju nikto neinformoval a až do samotného pôrodu boli jej vzťahy s personálom napäté.

Počas dvoch dní, keď ležala v izbe vedľa vyšetrovne, nemohla pre ruch spať a ani sa umyť. Podľa zdravotnej dokumentácie, ktorú má denník SME k dispozícii,

Jankovičovej naordinovali pokojový režim, no spomína si, že sestričky jej zakazovali ísť aj na toaletu. "Vyhrážali sa mi, že ma priviažu k posteli," spomína.

Nedorozumenia s lekármi nastali aj v ďalších momentoch, keď ich Jankovičová podozrievala, že jej naordinovali cisársky rez bez toho, aby jej niekto niečo vysvetlil.

"Prišla za mnou lekárka a oznámila mi, že od polnoci nejesť, nepiť, súhlasíte? A odišla. Keďže mám nejaké vedomosti, vychádzalo mi z toho, že mi naordinovali operáciu. Bez akéhokoľvek vyšetrenia a zdôvodnenia,“ hovorí Jankovičová.

Rozhodnutie vykonať cisársky rez nie je v jej zdravotnej dokumentácii zaznamenané, rozprávala sa však o ňom aj s primárom kliniky, doktorom Martinom Petrenkom, ktorý mal v ten víkend službu.

„Pýtala som sa ho, prečo cisársky a on povedal, že to je nutné. Povedala som mu, že si želám čakať na spontánny pôrod, na čo on povedal, že pôrod sa na 99 percent určite nerozbehne a že cisársky si prajú neonatológovia," hovorí Jankovičová. Kolokvium s neonatológmi sa však malo konať až na druhý deň.

Denník SME oslovil aj doktora Petrenka. Ten rozhodne odmieta, že by cisársky rez indikoval a dodáva, že ak by tak aj urobil na diaľku, ako zástupca prednostu a na základe informácií od kolegov mal na to právo.

S nástrihom nesúhlasila, urobili ho aj tak