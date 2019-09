Viac sexu v kúpeľni, menej v spálni. Ako sa zmení intimita, keď máte deti?

Libido sa mení, no nemusí živoriť.

10. sep 2019 o 12:37 Soňa Jánošová

Väčšina rodičov sa zhodne na tom, že príchodom detí do ich života sa všetko radikálne mení. A zhodnú sa aj na tom, že nie každá zmena je zmenou k lepšiemu.

Nedávny prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Pampers a do ktorého sa zapojili dve tisícky rodičov, skúmal, čo ľuďom najviac chýba z obdobia pred narodením detí.

Na prvých priečkach sa objavili možnosti pospať si cez víkend dlhšie, spať celú noc, mať čistý a uprataný dom, používať toaletu bez vyrušovania, stráviť večer s priateľmi alebo si cez deň nerušene čítať knihu. A až 44 percentám rodičov, ktorí sa zapojili do prieskumu, chýbal sex.

Rodičovstvo naozaj mení libido

Pokles sexuálnych interakcií sa očakáva bezprostredne po narodení dieťaťa, keď sú predovšetkým matky vystavené množstvu komplikácií.

Regenerácia po pôrode trvá minimálne šesť týždňov, počas ktorých sa všeobecne neodporúča mať pohlavný styk.

Popôrodné zranenia vrátane hojenia jaziev po nástrihu hrádze či po cisárskom reze však môžu ženám sexuálny život komplikovať ešte dlhšie. Sex nie je len pohlavný styk, a teda nejde len o hojenie a regeneráciu.

Libido ovplyvňuje aj spánková deprivácia a v neposlednom rade hormonálny koktejl, ktorý v čase narodenia dostávajú obaja rodičia starajúci sa o novorodenca.

Hormón oxytocín, známy ako hormón lásky, sa vyplavuje nielen do tela matky, kde potláča tvorbu estrogénu, ale aj do tela otcov, u ktorých tlmí produkciu testosterónu.

Rodičia sú vďaka tejto hormonálnej konštelácii láskavejší, starostlivejší a budujú si puto s potomkom. Tieto hormonálne zmeny zároveň môžu v prvých týždňoch a mesiacoch spôsobovať aj zmeny v sexuálnych potrebách.

Menej ako kedysi

No deti rastú, hormóny sa dostávajú do normálu a najneskôr do šiestich rokov sa upravia aj spánkové cykly rodičov. To však neznamená, že problémy skončia.

Iný komerčný prieskum sexuálneho života rodičov, ktorý si objednala americká spoločnosť Leesa, a do ktorého sa zapojila necelá tisícka rodičov, ukázala skutočný pokles.

Kým priemerný počet sexuálnych interakcií pred narodením detí bol podľa prieskumu 19 za mesiac, po narodení detí klesol na desať. Ľudia teda majú po narodení detí priemerne o 47 percent menej sexu.

Pravdaže, nie je celkom jasné, či sú na príčine deti, alebo prirodzene klesajúca tendencia, ktorá sa objavuje vo všetkých dlhodobých vzťahoch. Prieskum však ukázal aj množstvo iných zaujímavých zmien v sexuálnom správaní.

