Rodičia sa dobre vyspia až po šiestich rokoch od narodenia dieťaťa

Ženy priemerne strácajú hodinu spánku.

12. mar 2019 o 13:16 Soňa Jánošová

Keď budúci rodičia od svojho okolia počujú, aby si ešte dobre užili možnosť nerušene spať, zvyčajne tieto slová vnímajú ako zbytočné strašenie. Krátko po narodení dieťaťa však ľutujú, že sa nevyspali „do zásoby“.

Časté vstávanie k novorodencovi, náročné uspávanie, alebo zlý spánkový režim detí vedú mnohých nových rodičov na hranicu vyčerpania a obava zo spánkovej deprivácie je dokonca jedným z hlavných dôvodov, prečo sa niektorí ľudia rozhodujú pre bezdetnosť.

Tak ako všetky výchovné ťažkosti, aj problémy so spánkom raz pominú. Zlá správa však je, že to bude oveľa neskôr, ako si rodičia myslia. Nová štúdia publikovaná v magazíne Sleep ukázala, že návrat do spánkového režimu pred narodením dieťaťa trvá rodičom dlhých šesť rokov.

Ženy stratia hodinu, muži pätnásť minút

Výskum sledoval spánkový režim viac ako 4600 amerických a nemeckých matiek a otcov medzi rokmi 2008 až 2015.

Podľa očakávania sa ich spánok po narodení dieťaťa zhoršil a kritický bod dosiahol v čase, keď malo dieťa tri mesiace.

Matky spali v priemere o jednu hodinu menej, ako v čase pred tehotenstvom, otcovia svoj spánok po narodení dieťaťa skrátili približne o 15 minút. „Po narodení dieťaťa spia ženy horšie, čo je dôsledok skutočnosti, že matky majú stále primárnu opatrovateľskú úlohu,“ vraví vedúci výskumu doktor Sakari Lemola z Katedry psychológie na Univerzity vo Warwicku.