Mať deti nie je povinnosť. Veda ukazuje, prečo sa to nie vždy oplatí

Utrpia vzťahy, kariéra aj planéta.

6. sep 2018 o 6:00 Michaela Žureková

S rozhodnutím mať dieťa prichádza zodpovednosť, ktorú sú mnohé páry skôr či neskôr ochotné prevziať. Toto rozhodnutie však nie vždy stojí osamote len ako otázka chcenia alebo nechcenia. Túžba byť rodičom so sebou prináša aj niekoľko vedľajších otázok, ktoré si budúci rodičia potrebujú zodpovedať.

Keďže ide o významný krok v živote, je dôležité si uvedomiť vlastné možnosti a teda nielen to, čo novým členom rodina získa, ale aj stratí a aké obmedzenia ju prípadne čakajú.

Jednoznačne platí, že toto rozhodnutie je individuálne, subjektívne a nikto nikdy univerzálne neodpovie na otázku, či mať alebo nemať deti.

No či už sa túžba po rodičovstve spája s tlakom okolia, vlastným presvedčením alebo tikajúcimi biologickými hodinami, oplatí sa poznať aj úskalia, ktoré potvrdzujú vedecké výskumy. Tie totiž našli viaceré dôkazy, prečo sa dieťa mať neoplatí, a to ako z hľadiska súkromného, tak aj z globálneho. Tu je päť z nich.

Pripravte sa na spánkovú depriváciu

Toto vie každý budúci rodič. Nedostatok spánku očakáva, lebo si uvedomuje, že novorodenec potrebuje starostlivosť v priebehu celého dňa aj noci. Podľa vedcov však ľuďom nie je naozaj jasné, koľko spánku im v skutočnosti bude chýbať.

Podľa lekára a zakladateľa spánkového výskumného centra na Standford University, Williama C. Dementa, stratia rodičia v priemere dve hodiny spánku za noc. Jeho kvalita sa však znižuje najmä preto, že spia na etapy, často sú vyrušovaní a neodpočinú si plnohodnotne.

Keď začne bábätko v noci spávať po niekoľkých mesiacoch na dlhší čas, rodičia sú schopní sa vyspať tiež, no do dvoch rokov ide stále o stratu hodiny. Za rok je to približne 350 hodín.

Niektorí ľudia spánkový dlh nebudú schopní dohnať nikdy, čo môže viesť k chronickej únave, náladovosti, depresiám a ďalším zdravotným problémom.

Príspevok ku globálnemu otepľovaniu

Narodenie dieťaťa významne prispeje ku klimatickej zmene a logicky by sme teda mali mať detí menej. Tvrdí to bioetický vedec z Berman Institute of Bioethics Travis Rieder.