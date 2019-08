Úprimnosť nie je samozrejmá. Ako a o čom sa treba rozprávať na začiatku vzťahu

Existuje zoznam správnych tém?

15. aug 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

„Zovrelo mi hrdlo. Špeciálne tajomstvo, o ktorom doteraz nehovoril, to musí byť predsa niečo strašné, niečo čo pokazí náš vzťah. Či by mne na um prišlo skrývať špeciálne tajomstvo tak dlho? Veď je to už druhý rok, čo spolu chodíme!“

Takto opísala pocity svojho prekvapenia a pobúrenia herečka Vilma Jamnická v knihe Letá a zimy s Jánom Jamnickým. Významný divadelný režisér jej totiž na jednej schôdzke prezradil, že má pred ňou „špeciálne tajomstvo, o ktorom doteraz nehovoril.“

To, že dlho utajovaným faktom bolo režisérovo vegetariánstvo, vyznieva z dnešného pohľadu takmer úsmevne. Na sklonku dvadsiatych rokov minulého storočia však o maličkosť nešlo.

Dnes všeobecne rešpektovaný životný štýl bol pred takmer sto rokmi prinajmenšom výstredný a jeho dodržiavanie bolo oveľa náročnejšie ako dnes. Z tohto pohľadu sa nemožno čudovať, že ho režisér pred svojou snúbenicou dlho skrýval.

To, že sa Jamnickému viac ako rok vzťahu darilo neprezradiť svoje ortodoxné vegetariánstvo, dobre ilustruje fakt, že tajomstvá môžu vzťah sprevádzať dlho.

Existuje univerzálny zoznam, o čom hovoriť?

Súvisiaci článok Nový vzťah si vyžaduje aj zoznámenie s blízkymi. Kedy a ako na to? Čítajte

Vytýčiť si hranice úprimnosti a vravieť pravdu o svojej minulosti nie je vždy jednoduché a podobnú dilemu, akú riešili ľudia v minulom storočí, riešime pri vstupe do nového vzťahu aj dnes.

Čo prezradiť a čo neprezradiť, keď vstupujete do nového vzťahu?

Na čo sa partnera pýtať a o čom otvorene diskutovať? Lifestylové magazíny ponúkajú mnoho textov a zoznamov vecí, ktoré by mali ľudia na začiatku vzťahu prediskutovať.

Objavujú sa v nich jasné a zrejmé veci týkajúce sa fyzického a psychického zdravia, prekonaných úrazov aj špeciálnych diét. Časopisy odporúčajú úprimnosť aj vo veciach peňazí a dlhov, sexuálnych preferenciách, v pohľade na svet, v otázkach náboženstva a etiky, plánovania detí a, samozrejme, aj v ošemetnej veci bývalých vzťahov.

Zjednodušene by sa dalo povedať, že nám magazíny radia, aby sme boli úprimní a otvorení vo všetkých oblastiach nášho života. V praxi to však nemusí byť také jednoduché. A zároveň to nemusí byť také zložité.