Srbská hudobníčka: Na Slovensku žije osemnásť rokov, chýba jej srbská srdečnosť

Medzi krajina vníma rozdiely.

4. aug 2019 o 6:00 Jana Túry

Ako sa dievča zo severného Srbska dostalo do Bratislavy?

Na Slovensku som už takmer 18 rokov. Na základnej umeleckej škole som sa venovala hre na akordeón. Po skončení strednej školy som chcela pokračovať v štúdiu na vysokej škole, no keďže v tých časoch v Srbsku nebola vysoká škola, kde by som sa mohla venovať hudbe, rozhodovala som sa, čo ďalej.

Slovensko bolo pre nás Srbov veľmi zaujímavé. Na škole v Srbsku často prednášali slovenskí profesori z bratislavskej VŠMU. Mala som výhodu, že som trochu ovládala slovenčinu, keďže moja mama je dolnozemská Slovenka.

A hoci na Slovensku nikdy predtým nebola, základy slovenčiny som poznala. Slováci vo Vojvodine hovoria plynulo po slovensky.

Niektorí, hlavne mladí, si vytvorili vlastný jazyk zmiešaním oboch jazykov – slovenčiny a srbčiny. Paradoxne, mama bola na Slovensku prvýkrát vďaka mne.

Snežana Jović-Werner narodila sa v srbskom meste Bačka Palanka neďaleko Nového Sadu,

vyštudovala hru na akordeón a absolvovala bratislavskú VŠMU,

fanúšikovia hudobného žánru klezmer ju poznajú ako členku skupiny Pressburger Klezmer Band, kde hrá nielen na spomínaný hudobný nástroj, ale aj spieva,

je vydatá, má dve deti, dcéru Leu a syna Leona.

Ako si spomínate na svoj príchod na Slovensko?

Úplne jasne. Teraz, keď sa nad tým zamyslím, príde mi to komické, ale keďže v tom období sme nemali mobily, moja mama mala známeho v Srbsku, ktorého syn študoval na Slovensku.

Tento, pre mňa neznámy chlapec, ma mal počkať pri autobuse v Mlynskej doline pri internátoch. S touto jedinou informáciou som prišla do neznámej krajiny na prijímacie skúšky.

Doteraz si pamätám, ako som vyšla z autobusu a čakala, či niekto po mňa príde. Našťastie sa objavil a pomohol mi dostať sa na internát a do školy. Bolo to veľmi stresujúce.

Počas štúdia som mala šťastie, že moji slovenskí spolužiaci ku mne boli veľmi priateľskí a pomáhali mi. Dodnes sme v kontakte.

Na Slovensku som spoznala aj niekoľko Srbov, ktorí mi pripomínali domov. Znamenalo to pre mňa veľmi veľa, pretože som domov chodila tri- štyrikrát za rok.

Zo začiatku som mala problém s jazykom. Slovenčina je krásny jazyk, ale má také veľké množstvo výrazov, že po hodine konverzácie so slovenskou spolužiačkou som si musela ísť oddýchnuť.

Už od školy sa venujete hudbe. Ste z hudobníckej rodiny?

Nemala som hudobné zázemie. Nikto z rodiny nehral na žiaden hudobný nástroj. Vlastne až na môjho dedka, ktorého som však nepoznala. Babka mi spomínala, že hrával na akordeóne v slovenskom dome.

Mňa osobne však nikto k hudbe neviedol.

Raz sa ma mama spýtala, či by som nechcela študovať na umeleckej škole. Mala som šťastie, že sa ma ujala výborná učiteľka, ktorá vedela pracovať s deťmi.

A práve ona ma prihlásila na moju prvú súťaž. A keď raz ako hudobníčka zažijete publikum, prvý potlesk, je to ako droga, chcete to zažiť znovu a znovu.

Aj vy ste si nakoniec vybrali akordeón. Prečo? Nelákali vás husle či klavír?

V Srbsku je akordeón tradičným a často vyhľadávaným hudobným nástrojom. Ja som ho skôr vnímala ako nástroj vhodný pre mužov. Klavír je prvý hudobný nástroj, na ktorý sa učí hrať väčšina detí.

Má mnoho výhod, napríklad aj takú, že celý život hráte na jednom hudobnom nástroji. Aj ja som chcela študovať klavír, ale rodičia si mysleli, že to bude drahé, a tak ma prihlásili na akordeón. Keby vtedy vedeli, že to vyjde oveľa drahšie, asi by si to rozmysleli.

Prečo? Akordeón je drahší ako klavír?

Ide o to, že akordeón musíte meniť. Začínate so šesťdesiatimi basmi, potom osemdesiatimi a nakoniec sto dvadsiatimi basmi. Pomerne často musíte kupovať nový a „výkonnejší“ nástroj.

Profesionálne akordeóny sa vyrábajú v Taliansku a ich cena sa pohybuje okolo 15 000 €. Teda ako kúpa osobného auta. Samozrejme, môžete si kúpiť starší model alebo použitý nástroj. Keď dieťa začína s hrou na akordeón, stačí mu lacnejší nástroj, ktorého cena sa pohybuje od 200 €.

Neskôr, keď sa chce tomuto nástroju venovať profesionálne a nastúpi na konzervatórium, cena akordeónu sa pohybuje okolo 5 000 €. Nielen vtedy, ale aj dnes to je dosť vysoká suma.

Bolo to tak aj v mojom prípade, a tak moja akčná mama pozháňala peniaze aj od sponzorov. Vďaka nim som si mohla kúpiť akordeón, na ktorom som mohla študovať.

Hráte v kapele Pressburger Klezmer Band, ktorá sa venuje hudobnému žánru klezmer. Mám pocit, že klezmer ľudia buď milujú a vyhľadávajú alebo im nič nehovorí...