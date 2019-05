Ísť na potrat nie je ľahké. Odkiaľ ste vzali, že to ženy baví?

Táto debata nemôže byť cynickejšia.

23. máj 2019 o 10:13 Soňa Jánošová

Sama som bola tehotná len raz a všetko v mojom živote sa k materstvu zbiehalo v priam ideálnej zhode.

Mala som správny vek, zamestnanie, vlastný byt a vedľa seba životného partnera. Kombinácia, ktorá nenecháva žiaden priestor pre pochybnosti.

Krátko nato, ako som porodila, otehotneli dve moje blízke priateľky. Jedna mala v tom čase sotva dvadsať rokov, druhá bola matka dvoch detí tesne po štyridsiatke. Obe boli v situácii, keď si dieťa dieťa nemohli dovoliť.

Boli by samy alebo v nefunkčnom, pošramotenom vzťahu, dohnané do chudoby, komplikácií a vôbec sa necítili pripravené stať sa (znova) matkami.

Koľko takých žien vo svojom okolí poznáte?

Nelogické sprísnenie interrupcií v siedmich štátoch USA zas a znova otvorilo debatu, z ktorej nikdy nevzíde nič dobré.

Ako by aj mohlo, keď do nej opakovane vstupujú radikáli alebo extrémisti? Ako by aj mohlo, keď sú ženy podstupujúce interrupciu označované za nemravné?

Ako by mohlo, keď jeden z argumentov je, že ženy idúce na potrat sú bezcitné a vyberajú si ho ako ľahké riešenie?