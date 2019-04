Muž ma naháňa so sekerou. Boli sme sa pozrieť, ako prebieha služba na Linke pre týrané ženy

Pomáhajú aj v brutálnych prípadoch.

16. apr 2019 o 15:10 Michaela Žureková

Všetko sa deje na utajenej adrese v malej izbe v nenápadnom dome v jednom z väčších slovenských miest. Spoza okien počuť čvirikanie vtákov v stromoch a je príjemný jarný podvečer. Mohla by to byť priam romantická atmosféra, nebyť zvonenia telefónu.

„Prosím?“ ozve sa Klára, ktorá má dnes službu. Sedí za písacím stolom, na ušiach má slúchadlá. Na druhom konci zaznie rozrušený hlas mladej ženy. Plače a Kláre hovorí, že má malé dieťa, žiadne peniaze a potrebuje sa dostať z domu, lebo manžel ju ohrozuje. Veci už má zbalené.

Prvýkrát na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie volala ešte pred dvomi rokmi, teraz už je rozhodnutá od násilníka naozaj odísť.

„Máte niekoho, kto by vám mohol prísť pomôcť? Máte zbalené potrebné veci, doklady, rodné listy, pasy? Aj základné oblečenie?“ pripomína Klára. V systéme sa zatiaľ snaží nájsť možnosti krízového ubytovania. Klientke radí, aby zavolala bratovi, ktorý by pre ňu mohol prísť aj v noci.

„Spýtajte sa ho na to, keď hovoríte, že ráno môže byť situácia kritická,“ zdôrazňuje. Napokon žene odporučí organizáciu v neďalekom meste a po pár minútach sa lúčia so slovami, že môže zavolať opäť, ak by sa jej nepodarilo s bratom spojiť. Aj takto vyzerá začiatok služby a Klára má pred sebou ešte celú noc.

Ženy sa chcú utvrdiť, že zažívajú násilie

0800 212 212 Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie zriadil Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách. Je anonymná a funguje nonstop.

Linka pre týrané ženy funguje bezplatne od začiatku roka 2015 a telefón za tie roky zazvonil vyše 14-tisíckrát.

Volajú na ňu obete násilia, ale aj ich blízki, ktorým sa pracovníčky 24 hodín denne snažia pomôcť. Sprostredkúvajú kontakty na ubytovanie, prepájajú na rôzne organizácie, poskytujú právne rady a môžu tiež privolať políciu alebo záchrannú službu.

Často sú prvé, ktorým sa obete so svojimi skúsenosťami zveria, a tak sú pre ne aj psychickou podporou. Pomáhajú im napríklad identifikovať, že v násilnom vzťahu žijú a čo sa s tým dá urobiť.

Prečítajte si tiež: Vedie Linku pre týrané ženy: Volajú nám aj také, ktoré partner týra desiatky rokov

„Niekedy ženy volajú, aby sa utvrdili, či to, čo sa im deje, je násilie. V 99 percentách prípadov to tak je,“ hovorí Klára. Jej skutočné meno a ani presnú lokalitu linky redakcia v záujme ich ochrany nezverejňuje.

Dôvod je jasný. Na linku občas volávajú aj páchatelia a vyhrážajú sa. Nie raz sa snažili sídlo linky vyhľadať.

Ďalší prípad sú ľudia, ktorí neriešia vážny problém. Je to možno nepochopiteľné, ale nájdu sa aj takí, ktorí číslo linky vytočia s úmyslom robiť si žarty alebo obťažovať. Na Klárinej službe, počas ktorej sme prítomní, zažije poradkyňa takýchto telefonátov niekoľko, na podobné výstrelky sú však pracovníčky pripravené.

Volajú aj celé roky

Poradkyne sú v službe vždy po jednej, striedajú sa na zmeny. V miestnosti nie je priestoru nazvyš, je zariadená ako klasická pracovňa – malé písacie stoly so slúchadlami a dvomi počítačmi, na ktorých sa zobrazuje prichádzajúci hovor, stoja priamo pri stene. Priamo nad ním visia nástenky s dôležitými kontaktmi aj inštrukciami.

Napadol vás partner fyzicky? Zastrašuje vás? Bráni vám v kontakte s rodinou alebo priateľmi, izoluje vás od okolia? Identifikácia násilia na nástenke obsahuje aj takéto kontrolné otázky.

Počas našej návštevy príde aj Silvia. Dnes službu nemá, ale na linke pracuje už tri roky a chce porozprávať o svojich skúsenostiach. Hovorí, že náročný je najmä nedostatok spätnej väzby.