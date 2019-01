Koľko minút denne by ste mali cvičiť, ak sa chcete dožiť deväťdesiatky?

U žien hrá úlohu aj výška.

23. jan 2019 o 9:40 Soňa Jánošová

To, že cvičenie má blahodárny vplyv na ľudské zdravie, sotva niekto spochybní.

Vedci sa vplyvom cvičenia na kvalitu ľudského zdravia venujú v podstate neustále a okrem zjavných benefitov, akými sú udržiavanie telesnej hmotnosti či správnej činnosti srdca, sa veda zaoberá aj vplyvom cvičenia na erekciu alebo na dĺžku doby pôrodu.

V kontexte týchto informácií asi nikoho neprekvapí, že fyzická aktivita je aj cestou k dlhovekosti.

Výsledky holandskej štúdie publikované v Journal of Epidemiology and Community Health však teraz presne ukázali, koľko času musia pohybom stráviť muži a ženy na to, aby dosiahli vek deväťdesiat rokov.