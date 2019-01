Zabudnú na vás, keď prestanete piť? Ako prežiť suchý január

Alkohol a túžba po popularite idú ruka v ruke.

7. jan 2019 o 14:18 Soňa Jánošová

Už mesiac bez alkoholu môže ľuďom pomôcť k lepšej postave, spánku a k pocitu šťastia. Aj preto sa mnoho ľudí každý rok rozhodne zapojiť sa do osvetovej kampane suchý január. Tá má pomôcť ľuďom urobiť prvý a dôležitý krok.

O triezvosti sa čoraz častejšie hovorí ako o novom životnom štýle, veľké magazíny píšu texty o výhodách, ktoré prináša zrieknutie sa alkoholu a nárast vyhľadávania motivačných citátov a rád zaznamenala aj sociálna sieť Pinterest.

Vzdať sa alkoholu má však malý háčik. Nepitie, podobne ako každé odriekanie, nie je pre ľudí príjemné a do úvahy musíme vziať aj spoločenský aspekt, ktorý je úzko spojený so syndrómom FOMO (Fear of Missing Out), teda strachu, že vám niečo ujde.

Súvisí pitie s túžbou po popularite?

Syndróm FOMO je moderný fenomén rozšírený predovšetkým v generácii mileniálov a súvisí s nadužívaním sociálnych sietí.