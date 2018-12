Detská strava: Ako zvládnuť prípravu zdravej desiaty bez chaosu

Nakŕmte deti s čistým svedomím.

2. dec 2018 o 6:00 Martina Štérová

Byť matkou v ére sociálnych médií a nekonečného množstva vplyvov a názorov je niekedy ťažké.

Moderné matky zaplavuje množstvo informácií o dojčení, kvalitných náhradách materského mlieka, dojčenskej výžive a neskôr aj o vyváženej strave pre deti v predškolskom a školskom veku.

Namiesto troch jedál denne sa stravovací trend presúva k jedeniu v pravidelných intervaloch, každé tri hodiny.

Prečítajte si tiež: Základné odpovede a otázky o dojčení pohľadom lekárov a vedy

Sme viac zaneprázdnení, viac času trávime vonku, v pohybe. Deti vstrebávajú oveľa viac vnemov od rodičov, okolia aj z médií.

S veľkým množstvom vnemov sa musia popasovať aj matky a otcovia. Dostávajú sa do kolotoča trendov, názorov a vlastných myšlienok sedliackeho rozumu.

V oblasti stravovania svojich detí tak často pociťujú tlak.

Stravovanie v pohybe

Ženy na materskej dovolenke alebo rodičia na rodičovskej dovolenke nechcú všetok čas tráviť so svojím dieťaťom doma.

Čoraz častejšie ho trávia vonku, v spoločnosti. Učia deti spoločenským vzťahom a sami sa socializujú. Keďže sa častejšie hýbu a presúvajú, kočíky plnia drobnými balenými desiatami a olovrantmi na cesty.

Aj keď rôzne „snacky“ môžu mať zlú reputáciu, nemusí to byť pravda. Niečo malé pod zub môže rodič vyberať dnes precízne a tak, aby išlo o zdravú a vyváženú stravu. Aj tu však platí, že najdôležitejšia je rovnováha.

„Podávať dieťaťu jedlo za pochodu určite nie je vhodným spôsobom, ako ho naučiť správnym stravovacím návykom. Ak ide o rýchlu desiatu na vychádzke, je to, samozrejme, možné, ale raňajky, obed a večera by mali byť ideálne podávané pri stole s ostatnými členmi rodiny. Len tak naučíme dieťa správnemu spôsobu stolovania. A jedlu by sa mali všetci, čo sedia pri stole, plne venovať,“ vysvetľuje Hana Nechvátalová, nutričná špecialistka.

Aj keď je súčasnosť uponáhľaná, je potrebné nájsť si čas na jedenie v pokoji. Pravidelnosť v stravovaní a správny spôsob stolovania prinášajú aj dieťaťu pokoj, istotu a zlepšujú trávenie.