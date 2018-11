Aj muži odkladajú otcovstvo. Je to riziko pre dieťa aj pre ženu

Vyšší vek otca prináša zdravotné problémy detí.

14. nov 2018

V posledných rokoch sa často hovorí o ženách, ktoré odkladajú materstvo.

Priemerný vek prvorodičiek je na Slovensku podľa Štatistického úradu takmer 28 rokov, znamená to teda, že je aj viac žien, ktoré majú svoje prvé dieťa niekedy dávno po tridsiatke.

Prináša to so sebou viaceré zdravotné riziká ako pre matku, tak aj pre dieťa. Nedávno zverejnená štúdia vo vedeckom časopise The British Medical Journal však poukazuje na to, že ohroziť zdravotný stav dieťaťa môže aj vyšší vek otca.

Čím starší, tým horšie

Deťom starších otcov hrozí vyššie riziko rozličných neonatálnych problémov od nízkej pôrodnej hmotnosti, predčasného narodenia až po nízke Apgar skóre.

Podľa výsledkov štúdie, ktorá sa realizovala v USA medzi rokmi 2007 a 2016, mali deti otcov vo veku od 45 do 54 rokov o 15 percent vyššie riziko predčasného narodenia a až o 18 percent vyššie riziko záchvatov ako deti 25 až 34-ročných mužov.

Ukázalo sa tiež, že u starších otcov bolo až o 14 percent vyššie riziko, že ich deti museli byť po pôrode hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti, respektíve že potrebovali antibiotiká.

Ešte vyššie riziko hrozilo deťom otcov, ktorí mali viac než 55 rokov.

Aj ďalšie štúdie pritom dokazujú, že existuje súvis medzi vyšším vekom otca a zvýšenou šancou, že sa u dieťaťa rozvinie autizmus, genetické abnormality alebo že sa dôjde k syndrómu náhleho úmrtia.

Vedci si tieto prejavy vysvetľujú tak, že sa v spermatocytoch (bunkách, v ktorých prebieha delenie), dejú epigenetické zmeny. Najmä u starších mužov tak dochádza k zmenám v genóme, ktorý sa prejavuje na ochoreniach detí.

Riziká pre ženy

Pokročilejší vek mužov však môže byť problémom aj pre matky.

Pravdepodobnosť, že žena, ktorá má staršieho partnera, dostane počas tehotenstva gestačný diabetes, teda tehotenskú cukrovku, je až o 34 percent vyššia ako u mladších otcov.

Podľa odborníkov je to zrejme preto, že ak sa u starších otcov naruší vývoj zárodočných buniek, môže to spôsobovať zmeny na tvare aj raste placenty a tiež na jej schopnosti vyživovať dieťa.

"Muži by si nemali myslieť, že ich možnosti sú neobmedzené. Teraz vieme, že existujú riziká, ktoré je potrebné brať do úvahy, keď si chce človek založiť rodinu," vyjadril sa vedúci autor štúdie, Michael L. Eisenberg.