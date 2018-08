Ako rozhýbať deti vo svete moderných technológií

Rodič musí byť dobrým pozorovateľom.

19. aug 2018 o 6:00 Daniela Števánková

Možno máte tendencie pripomínať vašim deťom všeobecne milovanou frázou „to ja v tvojom veku“, ako ste od rána do večera behali po vonku.

Aké to bolo úžasné a nezabudnete ani medzi riadkami vysielať neprehliadnuteľné signály, že by ste si priali, aby sa tomu vaše dieťa aspoň trochu priblížilo, keď už sa teda tak silno vzpiera tomu, aby to robilo úplne rovnako.

No pribrzdite. Mali by ste si uvedomiť, že dieťa je to posledné, kto by mal na nedostatku pohybu mladej generácie niesť vinu.

Doba je iná a vyžaduje si iný prístup. Darmo budete vyplakávať, že vaši rodičia to mali ľahšie. Nemali. Bolo to „len“ iné. Nič viac, nič menej.

A preto ak chcete, aby sa dieťa hýbalo, pravdepodobne pre to budete musieť niečo spraviť aj vy a je dosť možné, že to nebude ľahké.

Nekradnime im detstvo

Ďalším znakom súčasnosti je to, že prahneme po výkonoch. Keď vás v detstve posielali rodičia von, asi to nebolo preto, že by z vás chceli mať majstra sveta.

Dnes deti posielame do športových klubov pod zámienkou, aby sa hýbali, na druhú stranu však od nich očakávame ukážkovú dochádzku, profesionálny prístup k tréningu (veď za to platíme), prípadne schopnosť podať 110-percentný výkon na pretekoch.

Nezabudli sme však, že sú to deti? Že šport má byť pre nich radosťou z pohybu? Nevraveli sme, že chceme, aby deti športovali, pretože ich chceme viesť k celoživotnej láske k pohybu a k tomu, aby viedli aktívny život?

Tak vypusťme paru, upusťme z nárokov, nehrňme sa do predčasnej športovej špecializácie a nechajme deti užívať si detstvo.

Kedy začať?

Čo najskôr. Samozrejme, v prvom rade pozvoľna. Ani v dvoch rokoch si nemusíte lámať hlavu tým, na aké rôzne pohybové krúžky ho máte dať.

Na začiatok úplne stačí, keď sa budete spolu hrávať – pobehovať, poskakovať, hádzať sa na matrace.

To všetko deti milujú, pretože to znamená zábavu a smiech. Úplne najlepšie však je, keď sa sami nejakému športu alebo pohybovej aktivite venujete a nevylúčite z toho svoje dieťa.

Cvičte a behajte – keď vás váš drobec bude od narodenia pri týchto aktivitách sledovať, bude to pre neho automatické, prirodzené a keďže deti sa učia v prvom rade napodobňovaním, budú sa snažiť, aby boli ako vy.

Kedy začať so špecializáciou?

Každá disciplína má iné požiadavky na pohybový aparát a zrelosť. Športy ako gymnastika a krasokorčuľovanie zvyknú robiť nábory už v troch-štyroch rokoch.