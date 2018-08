Týka sa aj vás nízke sebavedomie? Podľa týchto prejavov ho rozpoznáte

Môže za pocity viny aj nedostatočnosti.

6. aug 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Možno o sebe viete jednoznačne povedať, že máte nízke sebavedomie a uvedomujete si, ako na váš život a fungovanie v medziľudských vzťahoch vplýva.

Alebo si, naopak, nahovárate, že vás sa netýka a vedome si ho nevšímate, no určité verbálne i neverbálne prejavy neskryjete.

Zistiť, či si sami seba ceníte menej, než by ste mali a z čoho to plynie, si vyžaduje snahu ponoriť sa hlboko do svojho vnútra. Veľa dokážete pochopiť aj vtedy, keď si začnete všímať črty v správaní, ktorými sa nízke sebavedomie môže prejavovať.

„Ak začneme rozpoznávať u seba vzorce správania, ktoré nám škodia, môžeme ich začať vedome meniť – myšlienky, pohľad na seba, začať sa oceňovať, byť k sebe menej kritický, viac sa vnímať, všímať si signály, ktoré nám dáva telo a spolupracovať s ním,“ povedala pre SME v minulosti psychologička a terapeutka Renáta Kočišová.

Očakávanie neúspechu

Nízke sebavedomie nepredstavuje iba všeobecný a celkový pocit bezcennosti. Prejavovať sa môže v činoch, ale aj v nečinnosti, kedykoľvek sa človek o niečo chce pokúsiť.

„Takáto osoba sa v spoločenských situáciách cíti neprimerane a tiež neschopne vykonať náročnú prácu. Keď dané pocity silnejú, zlyháva a čokoľvek náročnejšie sa jej môže zdať ťažké a nedosiahnuteľné. Naplnia ju očakávania neúspechu,“ vysvetľuje na blogu Psychology Today lekár Fredric Neuman, ktorý sa špecializuje na úzkostné poruchy.

Dodáva, že osoba s nízkym sebavedomím a sebahodnotou sa často cíti vinná, nedostatočná, neúspešná a za všetko sa obviňuje.

Sociológ Morris Rosenberg, jeden z priekopníkov skúmania ľudského sebavedomia, už v minulosti opísal hlavné znaky problematického sebavedomia.