Kúpete sa s deťmi a chodíte pred nimi nahí? Čo znamená nahota doma

Dokedy je v poriadku kúpať sa s deťmi?

17. júl 2018 o 6:00 Soňa Jánošová

Keď populárny americký bloger a moderátor Perez Hilton pred dvoma rokmi uverejnil na Instagrame fotku seba a svojho syna pri spoločnom sprchovaní, zožal vlnu kritiky.

Hoci je fotka nanajvýš nevinná a otcovi aj synovi sú na nej vidieť iba tváre, príspevok vyvolal nevôľu hneď z dvoch dôvodov.

Prvým bol fakt, že Perez Hilton uverejnil na internete fotku, na ktorej je nahé dieťa. Druhým to, že ako dospelý muž bol so svojim dieťaťom nahý vo vani.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V prvom prípade je hnev diskutérov pochopiteľný. Treba uznať, že internet je verejný priestor a pri zdieľaní detskej nahoty treba byť v strehu. Druhá časť kritiky celkom zaslúžená nie je. Nahota má totiž vo vzťahu rodič a dieťa dôležité miesto a význam.

Mali by deti vidieť nahých rodičov?

Už v prvých minútach a hodinách po narodení dieťaťa sa matkám, ale aj otcom, odporúča tráviť s novorodencom čo najdlhší čas v pokoji a nahí.

Kontakt koža na kožu je dôležitou súčasťou bondingu, teda budovania vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom.

Prečítajte si tiež: Ako pred deťmi hovoriť o sexualite a prejavovať partnerskú lásku?

Takýto kontakt spúšťa celý rad hormonálnych procesov, ktoré pomáhajú pri dojčení, zlepšujú rodičovské sebavedomie a urýchľujú naviazanie vzťahu medzi bábätkom a rodičmi.

Už v tomto momente možno položiť základy zdravej intimity, ktorá do rodinného života patrí.

Do istého veku, zhruba do troch rokov, je pre deti nahota úplne oddelená od sexuality a dieťa vôbec nevníma to, či vidí rodičov alebo súrodencov nahých.

Zvedavosť, pri ktorej si dieťa začne uvedomovať rozdiely medzi mužským a ženským telom, prichádzajú až neskôr.

„Stále je to však iba prirodzený vývin, ktorý nesúvisí so sexualitou, ale s objavovaním sveta. Je to veľmi citlivý a dôležitý čas, v ktorom začíname dieťaťu pomaly odovzdávať informácie a postupne aj postoje k nahote,“ hovorí pre SME psychologička Dana Comas z Centra pre zdravý vývin ALMA a dodáva, že nahota sa so sexualitou sa spája až okolo desiateho roku.