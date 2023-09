Ako predchádzať detskej nadváhe?

Aby mali deti zdravú váhu, je dobré dodržať pár jednoduchých pravidiel.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kde sa to začína?

Až u 95% detí je príčinou nedostatok pohybu, veľa kalorických jedál, sladených nápojov, sedavé trávenie času, často stráveného pred obrazovkou a nekvalitný spánok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rodové stereotypy a diskriminácia tiež môžu za to, že depresiou trpia viac ženy Čítajte

Pri určovaní toho, čo je „normálne“, je vždy rodina. Tá zadáva krok aj v nastavení životného štýlu, v množstve športu, výbere jedál či veľkosti porcií.

Dôležitú rolu hrá aj škola, krúžky či priatelia, no aj verejná politika, regulácie a reklama, ktorej deti ľahko podliehajú.

Tento článok nájdete aj v septembrovom čísle magazínu SME ženy, ktoré je v predaji do 30.9.

Nie je to len o kilách navyše

Vieme, že nadváha a obezita zhoršujú takmer každý aspekt zdravia, a platí to u dospelých, ako aj u detí. Hovoríme o zvýšenom riziku atériosklerózy, poruchách metabolizmu glukózy, riziku diabetu druhého typu, inzulínovej rezistencii a ďalších zdravotných problémoch.

Deti sú o to zraniteľnejšie, že sa ich môže výrazne dotýkať prípadné vylučovanie z kolektívu či šikanovanie. Tento psychický tlak môže viesť k utiekaniu sa k samote a utešovaniu sa jedlom. Tento zlozvyk si potom deti prenášajú aj do dospelosti ako emocionálne jedenie. Mnohým deťom sa podarí nadváhy zbaviť, no asi polovica z nich si nezdravú váhu nesie so sebou až do dospelosti.

Katarína Skybová (zdroj: foto - archív K. S.)

Aby mali deti zdravú váhu, je dobré dodržať pár jednoduchých pravidiel. Najdôležitejšie je ísť deťom príkladom. Deti nás kopírujú, je preto najefektívnejšie začať u seba.

1. Raňajkovať. Ukázalo sa, že deti, ktoré raňajkujú, majú nižšie riziko nadváhy a obezity. Deti, ktoré ráno nejedia, majú tendenciu kúpiť si sladené nápoje a sladkosti.