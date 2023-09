Chlapčekovi obliekla šaty a začala experiment v obchode. Spoločnosť narazila na vlastné predsudky

Aké hračky a oblečenie vyberáme deťom, tak rozvíjame ich potenciál.

Písmo: A - | A + diskusia ( 84 ) Zdieľať

Vybrala si známy obchodný reťazec, ktorý predáva okrem potravín aj tovar ako oblečenie či hračky, a s bezradnosťou v očiach sa postavila medzi regály. Potom začala náhodných okoloidúcich žiadať o radu: neviem, čo mám kúpiť na narodeniny pre dieťa švagrinej. Má trinásť mesiacov. Napadá vám niečo?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ľuďom nepovedala Karin Štrofová nič viac – či ide o dievča alebo chlapca, iba im ukázala fotografiu milo vyzerajúceho kučeravého dieťaťa na mobile. Na jednej z nich malo na sebe iba tmavozelené body bez ďalších doplnkov, odfotené bolo spolu s plyšovým svetlosivým zajacom. Na druhej malo to isté dieťa na sebe letné šaty s kvetovaným vzorom.

V skutočnosti išlo o Štrofovej ročného syna.

„Potom som sledovala, čo sa bude diať. Chcela som, aby ľudia sami usúdili, čo vidia na obrázku. A mnohí to vnímali veľmi rodovo špecificky. Vypočula som si veľa komentárov o tom, aké rozkošné dievčatko je na fotke a že sa smeje ako bábika. A čím viac sa nad rozkošným dievčatkom nadchýnali, tým väčší šok nastal, keď som im povedala pravdu,“ hovorí Štrofová, ktorá je dlhoročnou sociálnou pracovníčkou a jej experiment bol výskumnou súčasťou jej dizertačnej práce zo sociológie. Dokončuje ju na Trnavskej univerzite.

Chcela ním ukázať, ako rodové stereotypy uplatňujeme u detí odmalička, často už od narodenia. Stačí ružová alebo modrá farba, prípadne špecifická dĺžka vlasov alebo nastrelené náušnice a ľudia deťom okamžite začínajú pripisovať vlastnosti, respektíve ich podľa toho obliekajú alebo im vyberajú špecifické hračky. Veľkú rolu pritom hrá najmä marketingový tlak a zároveň prirodzená potreba nevyčnievať z davu.

„Už v pôrodnici, keď sa vám narodí dieťa, počúvate rôzne poznámky. Napríklad – tá je roztomilá ako princezná. Ten je veľký a silný ako buk. A potom ľudia napríklad zistia, že je ten veľký dievča,“ hovorí Štrofová s úsmevom. V pôrodniciach sa deti označujú aj farebne – na hlavy dostávajú buď ružové, alebo modré čiapky.

„Aby bolo jasné, či je to dievča alebo chlapec. Akoby biela nebola farba. A pritom napríklad v 20. rokoch minulého storočia boli veci pre deti len biele. Všetky nosili košieľky po kolená, do jedného roka im nestrihali vlasy, lebo to vraj prinášalo nešťastie, a tak dlho nikto na prvý pohľad nevedel, či je to batoľa s kučierkami na dobových fotkách Jožko alebo Anka,“ hovorí Štrofová.

V článku si prečítate: Ako prebiehal experiment v obchodoch a čo z neho vyplynulo,

čo hovorili ľudia na Štrofovej syna, ktorý tlačil detský kočík,

aké dôsledky má obmedzovanie hry a obliekania detí,

prečo firmy hovoria o obmedzovaní detského potenciálu,

akú rolu v tom celom hrá marketingový tlak.

Zbláznili ste sa? – pýtali sa kvôli synovi v šatách

Už aj pri takých malých deťoch, ako sú tie do jedného roka, sa napríklad v móde uplatňuje rozdeľovanie oblečenia podľa veľkostí. V tom čase sa pritom vyvíjajú obe pohlavia približne rovnako.

„Zistila som, že už v detskom textile pre bábätká sú dievčenské veci menšie ako chlapčenské. Dá sa to zmerať centimetrom. Textil je menší, nohavice užšie. A to hovoríme o textile pre deti, pri ktorých ak sa im nepozriete do plienky, tak ani neviete, či je to chlapec alebo dievča. Marketéri skrátka rátajú s tým, že rodičia nakupujú genderovo,“ vysvetľuje Štrofová.

V rámci experimentu v obchodoch v Bratislave, v Hlohovci a v Poprade sa rozprávala s desiatkami dospelých ľudí rôzneho veku, vyše štyridsať z nich zahrnula do výskumu. S niektorými viedla nielen krátke interakcie pri výbere darčeka pre „dieťa švagrinej“, ale aj neskoršie hlbšie rozhovory.