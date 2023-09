Katarína Mikle: Byť ženou je výzva

Zakladateľka komunity Ženy so štýlom búra mýty o feminizme.

Inšpiratívna Slovenka Katarína Mikle, zakladateľka ženskej komunity Ženy so štýlom, sa nebojí veľkých cieľov a búra mýty o feminizme – najmä ten najčastejší, že ženy feministky nenávidia mužov. Feminizmus má totiž oveľa hlbší zmysel – chce, aby nás bolo vidieť a počuť, no ani náhodou nemáme pri ňom popierať vlastnú ženskosť. A ona sama je toho príkladom.

Dovolím si to povedať – ste silná a inšpiratívna žena. Aké skúsenosti vás vyformovali do tejto osobnosti?

Už ako dieťa som bola plná ideálov, nič sa mi nejavilo ako nemožné. Prakticky sa podarilo čokoľvek, čo som si zaumienila. Pri dosahovaní tzv. cieľov v pracovnej či súkromnej oblasti som zažila výšky aj pády. Každý úspech či neúspech bol dôležitým atribútom pri formovaní mojej osobnosti. Môžem povedať, že práve tie spomínané pády v mojom živote ma naučili vnímať ľudí komplexne a neposudzovať. Tiež prispeli k tomu, aby som sa rozhodla pomáhať iným. A moje úspechy to zase umožňujú.

Tento rozhovor nájdete aj v septembrovom čísle magazínu SME ženy, ktoré je v predaji do 30.9.

Ako vnímate slovenské ženy? Aké sú naše prednosti a v čom naopak zaostávame?

Slovenské ženy sú starostlivé, sú dobrými matkami a manželkami s dobre nastaveným time managementom, celodenne flexibilné, schopné riešiť nečakané situácie. Tento výpočet ich predností ich však, povedzme, predurčuje na to, aby sa stali nielen skvelými partnerkami a matkami, ale žiaľ tiež na to, aby vzali na seba aj vyčerpávajúce bremeno neplatenej práce v podobe starostlivosti o rodinu a domácnosť a na starobu sa ocitli v chudobe. Sebavedomie a vedieť oceniť tú druhú je podľa môjho názoru to, čo slovenským ženám niekedy chýba.

Je podľa vás teda tvrdenie, že ženy sú k sebe neprajné a súťaživé, pravdivé?

Musím povedať, že neprajné a súťaživé ženy často nestretávam. Možno preto, lebo sama taká nie som a hovorí sa, že rovnaké sa priťahuje. Prajnosť je pre mňa dôležitou vlastnosťou ľudí, svedčí totiž o vyrovnanosti človeka. A čo sa týka súťaženia, len čo si je žena vedomá vlastnej hodnoty, nesúťaží, pretože to nepotrebuje.

Z vlastných skúseností viem, že ak som si vedomá svojho potenciálu a schopností, mám dostatočné sebavedomie na to dávať si ciele, ktoré sú pre mňa dosiahnuteľné a výnimočné zároveň. V komunite Ženy so štýlom, ktorú som založila, sú vyrovnané, silné a sebavedomé dámy, ktoré sa dokážu nielen navzájom podporiť, ale aj produktívne spolupracovať a pomôcť si v dosahovaní úspechov.

Aké majú z vašich skúseností Slovenky ambície?

Ambície Sloveniek súvisia s ich nastavením, ktoré si často nesú z výchovy, a zároveň so spomínaným nízkym sebavedomím. Pozitívne je, že sa stretávam s čoraz väčším počtom žien, ktoré si uvedomujú, aké veľké je bremeno neplatenej práce – starostlivosť o rodinu a domácnosť, a poukazujú na nespravodlivosť v súvislosti s platovým ohodnotením. Tiež otvorene hovoria aj o tom, že sa boja chudoby, ktorej príčinou sú práve neplatená práca a nerovné platové podmienky.

Kedy nastal impulz, že chcete pomáhať aj iným ženám? Čo vás motivovalo?

Viacero momentov v živote ma priviedlo k tomu, že som sa rozhodla pomáhať ženám. Podnikám a zamestnávam ľudí už viac ako 20 rokov. Počas pohovorov pri prijímaní nových zamestnancov som vždy pristupovala k ženám a mužom rovnako.

Katarína Mikle. (zdroj: Foto - Archív K. M.)

To znamená, že som hodnotila len ich vedomosti a zručnosti. U žien som veľakrát vnímala nízke sebavedomie a strach z toho, že neuspejú, pretože sú matkami, prípadne že sa budú chcieť stať matkami a vnímajú tento fakt ako nevýhodu oproti mužom.

Stretávam sa s tým, že žena oznamuje svoje tehotenstvo s malou dušičkou a to isté platí v prípade, že má choré dieťa a musí ísť na OČR. Od mojich štúdií na univerzite sa intenzívne zaoberám feminizmom, filozofickým smerom a politickým hnutím, ktoré je zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a rovnosti medzi pohlaviami.

Vzniklo ako dôsledok patriarchálnej spoločnosti, ktorá uprednostňuje muža a utláča ženu. Som matkou dvoch dcér a nechcem, aby moje dcéry zažívali diskrimináciu na základe rodu, pohlavia, boli frustrované z neplatenej práce, z málo zaplatenej práce a tým speli k chudobe.

Ste zakladateľkou ambiciózneho projektu Ženy so štýlom. Ako tento nápad vznikol?

Nápad vznikol pred ôsmimi rokmi. Potrebovala som vo svojom živote vyvážiť mužský a ženský svet, pretože viac ako 20 rokov podnikám vo sfére, v ktorej dominujú najmä muži – v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti stavieb. A nepochybne k tomu prispelo aj to, že sa mojou životnou témou stal práve feminizmus.

Ako funguje komunita?

Komunita Ženy so štýlom v súčasnosti funguje