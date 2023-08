Precvičovanie matematiky, ktoré si školák ani nevšimne? Trebárs pri varení slivkových gúľ

Odborníčky radia, ako pripraviť dieťa na školský rok.

Naplánovať prázdniny tak, aby boli pre dieťa zmysluplné aj zábavné, môže pre rodičov predstavovať výzvu. Otázka, či by si potomok nemal upevňovať vedomosti alebo aspoň pozrieť nové učebnice, sa najmä pred koncom prázdnin zdá naliehavejšia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mária Belešová z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však zastáva názor, že deťom treba počas leta nechať priestor aj na nudu.

„Netreba deťom plánovať a organizovať každú hodinu dňa. Jednak to zaťažuje rodičov, a tiež ich samotné. Treba im nechať voľnosť. Veď aj počas nudenia, sa môžu deti príjemne a aj účelovo zabaviť,“ hovorí pre SME vysokoškolská pedagogička.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Máte doma malého školáka s množstvom otázok a strachov? Pomôžu vám knihy aj švihadlo Čítajte

Psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Beáta Sedláčková vysvetľuje, že dieťa sa počas leta učí a vzdeláva pri každodenných činnostiach, na ktoré nebýva počas školského roka veľa priestoru. Cez prázdniny odporúča učenie sa hravou formou, teda interaktívne, napríklad cez zážitky.

Leto má slúžiť na získavanie nových zážitkov, rozvíjanie záujmov a sociálnych zručností. Psychologička zdôrazňuje, že za novými zážitkami netreba vždy ďaleko cestovať a dobrodružstvo môžu deti prežívať nielen na dovolenke.

„Deti sa učia najmä pozorovaním a napodobňovaním správania sa dospelých. Ak rodičia očakávajú od detí aktívne trávenie voľného času, sami by mali ísť príkladom. Zároveň je vhodné myslieť na striedanie aktivít a odpočinku a deti nepreťažovať,“ radí.

V texte sa dočítate: Prečo sa učiť aj počas leta.

Ako by sa mali pripravovať do školy predškoláci.

Či by sa malo dieťa venovať počas prázdnin tomu, čo ho baví, alebo tomu, čo mu nejde.

Ako počas leta doučovať.

Ako sa učí cez prázdniny vo vzdelávacích centrách.

Prečo sa učiť aj počas leta

Belešová vníma prázdniny ako obdobie, keď by si malo dieťa oddýchnuť, zregenerovať najmä psychické sily, ktoré naplno využívalo cez školský rok.

Deťom by nič, čo súvisí so školou, nespomínala a nevyvolávala v nich zbytočný stres. Podľa nej vedia veľmi dobre, že ak sa prázdniny pominú, do školy pôjdu, či sa im to páči, alebo nie.

Doučovanie ani silené bazírovanie na opakovaní si učiva alebo písanie diktátov, či memorovanie malej násobilky, nemá zmysel. Dieťa si najlepšie zapamätá to, čo sa povie v škole. Napriek tomu by u dieťaťa na prvom stupni predsa len odporúčala aspoň zámerné opakovanie, ale hravou a nenásilnou formou.

Vzdelávanie je podľa Zuzany Kopeckej zo vzdelávacieho centra Educat v Nitre celoživotným procesom. Dodáva, že vzdelávať sa znamená držať krok so svetom, a to bez ohľadu na vek a ročné obdobie.

Dana Kozáková, ktorá doučuje matematiku a štatistiku, hovorí, že doučovanie cez leto je zásadne iné ako to počas školského roka. Deti totiž nie sú sústredené. Potvrdilo sa jej, že je lepšie, ak si deti cez prázdniny naozaj oddýchnu aspoň celý júl.

„Radšej sa dohodnem s rodičmi, aby počas dvoch týždňov ku mne deti chodili na hodinu denne a potom sa doma hodinu učili, ako sa celé leto dohadovať po dňoch. Lepšie je intenzívnejšie na konci leta, ako učiť sa celé leto,“ hovorí.

Príprava predškolákov

Vstup za brány základnej školy vníma Belešová za veľký prelom v živote dieťaťa. A rodič v ňom zohráva mimoriadnu úlohu. Dieťa by preto nemal ani náznakom školou zastrašovať, napríklad slovami: „Veď počkaj, keď pôjdeš do školy. Tam budeš mať iný režim, tam ťa naučia poriadku.“

Viac sa hodí opačný spôsob.