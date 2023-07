Sex koučka: Ľudia sú presvedčení, že len penetratívny sex je to, čo sa ráta

Simona Mačorová vraví, že na Slovensku je okolo sexuality množstvo mýtov a hanby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V intímnom živote má ísť o spomalenie, zbližovanie, spoznávanie aj tanec dvoch osôb. No ľudia často žijú v rýchlo tempe, myslia len na úlohy, ktoré musia splniť, a roly, ktoré musia zastať.

„Vtedy intímny život len veľmi ťažko funguje. Stres zabíja akúkoľvek zmyselnosť a erotiku,“ hovorí partnerská a sex koučka SIMONA MAČOROVÁ, na ktorú sa páry obracajú, keď chcú zlepšiť svoj vzťah alebo intímny život. Problémom býva, že sa o ňom často boja komunikovať.

„Veľa ľudí sa o sexualite doma vôbec nerozprávalo. A nielen o nej, ale ani o emóciách, vzťahoch, puberte. Neprebehli potrebné rozhovory, genitálie sa nepomenúvali tak, ako sa majú. Potom je ťažké vyjadrovať sa v rámci intímnych vzťahov. Alebo keď má niekomu povedať – toto nie, teraz nie,“ dodáva Mačorová.

Ľudí povzbudzuje aj k tomu, aby sa zamysleli, odkiaľ ich pocit hanby okolo sexuality a rozkoše pochádza.

„Sex často považujú za povinnosť alebo za niečo, čo by mali dať tomu druhému človeku, lebo sa to patrí. Informácie o tom, ako by to malo v posteli vyzerať a že na určité podnety by telo malo reagovať nejako, dostávajú z porna, alebo ich počujú od priateľov a známych. A keď ich telo nereaguje alebo reaguje inak, hneď si pomyslia, že sú asi chybní,“ vraví.

V rozhovore sa dočítate: Ako funguje partnerský a sex koučing,

čo znamená mať zdravý postoj k sexualite,

prečo sa ľudia obávajú, či sú ich erotické fantázie normálne,

aký vplyv má na vnímanie sexuality náboženstvo a cirkev,

ako prekonať hanbu a začať s partnerom/partnerkou o intimite komunikovať,

ako sexuálny život vplýva na naše mentálne blaho,

či každý pár dokáže nájsť riešenie na svoje problémy,

prečo sa najprv musíme vzdialiť, aby sme si mohli byť v intímnom živote bližší.

Hovoríte, že vaším cieľom je šíriť vzdelanie zamerané na zdravý postoj k sexualite, k sexuálnemu zdraviu a partnerstvu. Ako by mal teda zdravý postoj k sexualite vyzerať?

Sexualita je veľmi komplexná a je jedným z kľúčových aspektov každého človeka. Zahŕňa rodovú identitu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, erotiku, potešenie, reprodukciu. Vplývajú na ňu biologické, spoločenské, historické aj náboženské faktory a každý ju prežíva a vyjadruje inak.

Zdravý postoj k nej je možný vtedy, keď môžeme vyjadriť vlastné prežívanie v bezpečí, môžeme ho skúmať, preniesť doň zvedavosť a tiež pochopiť, prijať a prežívať sexualitu s niekým, s kým chceme.

Na konzultáciách sa stretávam s otázkou od ľudí, či sú „normálni“ a či to, čo robia a prežívajú, je zdravé a v rámci normy. Porovnávajú sa s tým, čo vidia na sociálnych sieťach, v iných vzťahoch svojich kamarátov a kamarátok alebo vo filmoch. Každý vzťah je pritom o ľuďoch, ktorí sú v ňom, len oni si spolu tvoria svoj intímny život.

Existuje vôbec v tejto súvislosti nejaká norma?

Každý je jedinečná osobnosť a svoju erotickú bytosť prejavuje inak. O „norme“ hovoríme len v tej súvislosti, aby sa sexualita vyjadrovala rešpektujúco, so súhlasom, v bezpečí, s dôrazom na zdravie a ochranu.

Partnerskému a sex koučingu sa venujete od roku 2019. Vedia ľudia, čo táto služba prináša?

Keď som začínala, celkom si to nevedeli predstaviť a mali zvláštne otázky, či sa budem na niekoho pozerať počas milovania a navigovať ich. Partnerský a sex koučing je pritom podobný ako life koučing alebo biznis koučing, akurát sa zameriava na intimitu a partnerské vzťahy.

Koučing je o posilňovaní ľudského potenciálu. Je to aktívny proces, ktorý prebieha ako rozhovor medzi ľuďmi a vytvára sa pri ňom priestor, v rámci ktorého sa koučované osoby dokážu pozrieť na svoje otázky z inej perspektívy, získať nadhľad a nájsť odpovede.

Vo vzťahu sa niekedy strácame a nedokážeme už vnímať seba a/alebo druhú stranu. Ako koučka sprevádzam a podporujem ľudí v ich procese, vytváram priestor, aby sa mohli napojiť na druhého človeka.

Viem, že je veľmi intímne a zraniteľné, keď chceme týmto spôsobom priniesť tretiu osobu do vzťahu, ale vie to pomôcť. Ako koučka neradím, svoje vzťahy najlepšie pozná každý sám, len vytváram bezpečný priestor, aby sa mohli skúmať faktory, ktoré vplývajú na momentálne prežívanie, vzťah či odpojenie – od svojho tela aj navzájom.

Čo páry zvykne najviac trápiť a s čím sa na vás obracajú?

Je zaujímavé sledovať, ako často prídu páry a začnú s tým, že je medzi nimi všetko v poriadku, len ich sexuálny život nefunguje. Akosi ho oddeľujeme od nášho života, pritom to nie sú dva rozdielne svety. Druhou bežnou témou sú najmä u žien strata libida, túžby a tiež úplné odpojenie od svojho tela.

Keď sa pozrieme hlbšie, za stratou chuti na sex, vyskakujú viac-menej tie isté faktory – únava, vyčerpanosť, vyhorenie. Telo sa nedokáže prebudiť a fungovať, keď je v núdzovom režime. Ostatné potreby úplne potláča. Zmyselnosť sa neaktivuje, keď je telo úplne vyčerpané a žena nemá priestor pre seba a na oddych.

Muži hľadajú cestu k vedomejšiemu prežívaniu, chcú byť viac v prítomnosti a vnímavejší so sebou a s tou druhou osobou. U nich hrá silnú rolu spoločenské nastavenie – dlho nemohli vyjadriť svoje emócie, potláčali ich a snažili sa vtesnať do určitej roly, aby boli ako muži rešpektovaní.

To všetko sa potom odráža v prežívaní a v tom, ako pristupujú k sexu a intímnemu životu. Neraz však príde bod, v ktorom si muž povie, že má toho dosť, takto nechce ďalej fungovať, musí v tom byť predsa aj niečo viac.

Rozprávajú sa s vami ľudia aj o svojich sexuálnych fantáziách?