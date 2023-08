Religionistka: Alternatívna spiritualita je atraktívna pre ženy v strednom veku

Helena Dyndová hovorí, že pastelová spiritualita je veľmi návyková.

Transformačné koučky a mentorky sú súčasťou širšieho fenoménu novej spirituality, ktorá sa spája s vlnou takzvaného wellbeeingu, teda starostlivosti o telo a dušu a všeobecnú pohodu.

„Rozhodne to nie je asketické náboženstvo, ale niečo, čo vyrástlo v bohatej západnej spoločnosti, ktorá má k blahobytu a hojnosti veľmi blízko. Toto však bolo zrejmé už v deväťdesiatych rokoch a všetci profesionáli si za svoje workshopy dávali veľmi štedro platiť a platí to dodnes,“ vysvetľuje religionistka HELENA DYNDOVÁ, ktorá sa novými formami spirituality zaoberá.

V posledných rokoch môžeme sledovať výrazný rozmach sebarozvojových sprievodkýň, líderiek a koučiek, ktoré cielia najmä na ženy. Ponúkajú im duchovnú cestu, garantujú hojnosť vo všetkých oblastiach života. Kam siahajú korene tohto fenoménu?

V prvom rade treba povedať, že to vôbec to nie je nová vec. Ide o súčasť veľmi širokej formy spirituality. Kedysi sa tomuto prúdu hovorilo new age, ale tento termín už dnes asi nikto nepoužíva. Odborníci ho nazývajú alternatívna spiritualita, ľudovo a aj pejoratívne to však viac poznáme pod pojmom ezo.

U nás je prítomný v podstate od revolúcie, no vo svete sa toto hnutie začalo už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Vtedy bolo zamerané na komunitný život, očakávanie nového veku Vodnára a iné duchovné smerovanie než to, čo ponúkali tradičné náboženstvá.

Keď sa toto hnutie dostalo do mainstreamu, čo je vlastne snaha akéhokoľvek náboženstva a akejkoľvek spirituality, napojilo sa na vlnu takzvaného wellbeingu, teda starostlivosti o telo a dušu a všeobecnú pohodu. Dnes je už úplne bežné, že keď idete na masáž, dozviete sa aj niečo o zablokovaných energiách a holizme, teda prepojenosti všetkého so všetkým.

Pointou tejto spirituality je mať vyvážený život rovnomerne naplnený prácou, vzťahmi aj duchovnou zložkou. Byť v súlade sám so sebou.

Treba však povedať aj to, že ide o veľmi nejednotnú skupinu, ktorá obsahuje nesmierne veľa rôznorodých prvkov.

Vravíte, že tento typ spirituality je u nás prítomný už dlho, no rukolapne viditeľný je iba posledné roky. Zmenila to pandémia a prechod do dostupného online priestoru?

Určite áno. Tak ako všetok biznis počas pandémie, aj už existujúci predstavitelia alternatívnej spirituality sa presunuli do onlinu.